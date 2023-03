Albiol dice que "no es casualidad" su envío a juicio a 2 meses de elecciones

El exalcalde de Badalona (Barcelona) Xavier Garcia Albiol ha señalado que "es evidente que no es casualidad" la apertura de juicio oral contra él a dos meses de las municipales por permitir presuntamente la instalación irregular de antenas de telefonía en la comisaría de la Guardia Urbana.

A través de un vídeo, el exalcalde y candidato del PP a las municipales ha señalado que la acusación contra él se basa en unas "circunstancias que son imposibles", puesto que él estaba de vacaciones cuando presuntamente participó en una reunión donde un sindicato policial le advirtió de las antenas.

El Juzgado de instrucción 4 de Badalona ha enviado a Albiol a juicio por permitir presuntamente la instalación de forma irregular de unas antenas de telefonía en la comisaría de la Guardia Urbana, donde la Fiscalía le pide 2 años y 10 meses de cárcel, y otros 10 años más de inhabilitación.

Albiol señala que tenía la alcaldía "delegada en otra persona", algo que "aparece publicado oficialmente en el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona", y que ni cuando supuestamente tuvo conocimiento de los hechos ni cuando mantuvo la presunta reunión con el sindicato policial estaba en Badalona.

El exalcalde de Badalona ha manifestado que "los propios afectados" declararon que la reunión no la tuvieron con él en agosto de 2012, "sino al cabo de uno o dos años después para hablar de varias cuestiones".

Albiol ha señalado que aportará varios documentos cuando se celebre el juicio, "dentro de un año, un año y medio", donde se constatan estos hechos, con lo que "quedará todo aclarado".

El candidato del PP ha señalado que "no es casualidad que aparezca esta información a dos meses de las elecciones municipales, como tampoco no es casual que el PSC me pusiera una denuncia porque decía que en un acto público ante 500 personas había habido un acto de violencia" contra una mujer socialista.

El exalcalde ha afirmado que tampoco es casualidad "que nos acusen por parte del PSC de organizar la quema de contenedores" en Badalona, cuestiones que "no me van a distraer de lo verdaderamente importante", que es provocar "ese cambio tan necesario" en la ciudad.