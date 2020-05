Albiol, el ariete del PPC vuelve a Badalona ante el fracaso de la izquierda

Alba Gil.

Un lustro después de que la izquierda badalonesa frustrara su reelección en la alcaldía, Xavier García Albiol ha recuperado este martes el timón de la ciudad ante el fracaso de las mismas formaciones que entonces le desalojaron acusándole de explotar fórmulas populistas para cosechar votos en los barrios.

Carismático para sus partidarios y controvertido para sus detractores, Albiol (Badalona, 1967) ha acudido hoy al pleno de investidura convencido de que, una vez más, como en 2015 y en 2019, se marcharía como jefe de la oposición, pero un traspié de última hora en las negociaciones entre el PSC y Guanyem Badalona en Comú lo ha catapultado al puesto que tanto anhelaba recuperar.

Exlíder del PPC y uno de los políticos populares catalanes más conocidos en el resto de España, Albiol ganó las tres últimas elecciones municipales pero -hasta hoy- se topó con un muro en forma de frente de izquierdas que le impedía recuperar la vara de alcalde.

Ni él mismo oculta que se había mentalizado en tener que esperar otros tres años, pero en la cuarta ciudad por habitantes de Cataluña, conocida por su afición al baloncesto, dos triples sobre la bocina le han dado la vuelta al partido en apenas tres semanas.

El primero fue la inesperada dimisión del exalcalde socialista Álex Pastor tras saltarse el confinamiento y ser detenido en estado ebrio.

El segundo, también contra pronóstico, ha sido la incapacidad esta vez de que la oposición fraguara un acuerdo que hubiera hecho compartir la alcaldía entre el PSC de Rubén Guijarro y Guanyem Badalona de la exalcaldesa Dolors Sabaté, a su vez desalojada del poder en 2018 por una moción impulsada por los propios socialistas.

Regresa así Albiol a una responsabilidad a la que llegó en 2011, en plena crisis económica -como todo apunta otra vez ahora- y una larga travesía en la oposición en la que se estrelló una y otra vez hasta dar con la tecla para romper la hegemonía del PSC.

Y esa tecla la halló pateándose los barrios más populares, algunos con problemas estructurales endémicos, un discurso sin medias tintas sobre seguridad ciudadana e inmigración irregular y la polémica campaña "Limpiando Badalona".

Ello le permitió romper la hasta entonces inquebrantable hegemonía socialista, pero le granjeó a su vez numerosas críticas de la izquierda y una querella de SOS Racismo.

Tras un mandato entre 2011 y 2015 en la que él mismo destacaba que gobernó más como "Albiol alcalde" que como político del PP, la imposibilidad de seguir como edil le llevó a aceptar la presidencia del PPC para suceder a Alicia Sánchez Camacho.

Su paso por esta responsabilidad coincidió con el punto más crítico del "procés", en octubre de 2017, y se erigió como el abanderado del artículo 155.

Casado y con dos gemelos adolescentes, Albiol no pasa desapercibido no sólo por sus 2,01 metros de altura, sino también por su popularidad en los barrios y el rédito mediático labrado entre cámaras y focos, cultivado en sus inicios bajo la asesoría de Iván Redondo, hoy jefe de gabinete de Pedro Sánchez.

Un gancho popular que reconocen incluso sus más acérrimos oponentes, quienes le tildan de derecha "populista, reaccionaria y xenófoba" pero admiten en cambio su don de gentes y "savoir faire".

A estos mismos contrincantes ha tendido hoy la mano para llegar a "acuerdos de ciudad" y combatir la crisis social y económica del coronavirus, que tendrá que encarar con un gobierno en minoría.

Nacido en el seno de una familia trabajadora, Albiol llegó a la política con tan sólo 21 años y dos después, en 1991, logró entrar como concejal en el Ayuntamiento, al que se presentó como cabeza de lista de un grupo popular que carecía entonces de representación.

Con su particular estilo de hacer política, que ya apuntaba cuando a sus once años envió una carta al director de la Revista de Badalona exigiéndole al alcalde que mejorara el parque cercano a su casa, fue sumando ediles hasta los once en las pasadas elecciones del 26M.

Aficionado al baloncesto y exjugador de categorías inferiores del Joventut de Badalona, Albiol ha cambiado el balón por el timón y se dedica ahora a navegar en velero cuando su agenda se lo permite.

Adepto al gimnasio, sueña con atravesar el Atlántico a vela y recuperar sus escapadas por el Mediterráneo, como la que le llevó a cruzar el pasado verano de Mallorca a Badalona en 17 horas, un reto que el nuevo cargo y la pandemia le dificultarán por ahora repetir.