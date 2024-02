Albiach pide a Junts que apruebe la ley de amnistía y no vuelva al "cuanto peor, mejor"

La presidenta del grupo de En Comú Podem en el Parlament, Jéssica Albiach, ha apelado este jueves a la "responsabilidad" de todas las formaciones para aprobar la ley de amnistía y ha pedido a Junts que respalde el texto y que no vuelva al "cuanto peor, mejor".

En una entrevista en La Xarxa, la líder de los comunes en el Parlament ha considerado que "la derecha política y judicial no solo quieren tumbar la ley de amnistía, sino que quieren hacer caer al Gobierno progresista del Estado" y ha advertido de que la alternativa al actual Ejecutivo es "el PP y Vox, todos aquellos que quieren incendiar Cataluña".

"Espero que no volvamos a ver el Junts del 'cuanto peor, mejor", ha indicado Albiach, que ha reiterado que la actual proposición de ley de amnistía es "sólida y robusta" y ha lamentado que los posconvergentes cayeran "en la trampa de los jueces".

"Es importante no caer en su trampa, es importante que Junts entienda que no podemos avanzarnos a las ocurrencias que tendrán, que no demos más tiempo a esta derecha judicial a seguirse inventando cosas", ha señalado la dirigente de los comunes.

Tras señalar que "con unos tribunales imparciales" la amnistía "daría cobertura a todas las personas encausadas", Albiach ha asegurado que si alguien queda "descubierto" porque los jueces "han retorcido la ley para perseguir a ciertas personas", se encontrará una solución para ellas.