Albiach erige a los comuns como garantía de que las ciudades no sean "parques temáticos"

La líder de los comuns, Jéssica Albiach, ha erigido este domingo a su partido como la única garantía para que las ciudades no se conviertan en "parques temáticos".

En un acto en Tarragona junto al alcaldable del partido, Jordi Collado, ha reprochado al presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, no regular los cruceros que llegan a Catalunya: "No hará nada porque no tiene modelo".

"Cada vez que el Govern de la Generalitat no quiere hacer política acaba expulsándose las responsabilidades y acusando al Gobierno central", ha criticado.

Ha puesto de ejemplo Palma de Mallorca, donde el Ayuntamiento ha conseguido "limitar los cruceros porque saben que es bueno para la ciudad", y ha celebrado que este modelo se extienda, según ella, a Ibiza gracias a un acuerdo entre el Govern balear, el Ayuntamiento de Palma, el Puerto y las empresas.

En este sentido, ha opinado que "cuando hay voluntad política las cosas se pueden hacer".

JORDI COLLADO

Collado ha asegurado que el alcalde de Tarragona y candidato a la reelección de ERC, Pau Ricomà, "no deja de mendigar a Sendra que lo vote, pero la gente de Junts ya ha decidido que con el PSC y el PP harán mayoría", y volverán a ponerse al servicio de los poderosos, en sus palabras.

Ha defendido una ciudad que regule sin perder la identidad y con barrios con historia propia, y ha asegurado que trabajarán para "proteger la Anella Verda, que tiene que tener entidad propia como parque natural o agroforestal".