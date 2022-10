Albiach cree que el nuevo Govern es muy débil y sin apoyos suficientes

La líder de En Comú Podem (ECP), Jéssica Albiach, ha considerado que el nuevo Govern surgido de la salida de JxCat y el nombramiento de nuevos consellers nace "muy débil" y sin los apoyos suficientes para poder gobernar, al contar únicamente con la aprobación de los 33 diputados de ERC.

Albiach se ha referido, en unas declaraciones a Catalunya Ràdio, a la toma de posesión de los nuevos consellers y al hecho de que el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, haya apelado a los grandes consensos.

Según la presidenta del grupo de En Comú Podem en el Parlament, "los consensos no se anuncian, sino que se construyen", y ha lamentado que ERC haya optado por un gobierno monocolor sin negociar una mayoría progresista con otras fuerzas políticas como la suya.

"Más allá de la foto y de las personas que se incorporan, no debe olvidarse -ha indicado- que este Govern solo cuenta con el apoyo de 33 diputados de 135, y esto significa que tenemos un gobierno muy débil".

Como consecuencia de esto, Albiach ha considerado "muy preocupante" que desde el Govern "ya escuchamos que vamos a una prórroga presupuestaria" cuando "Cataluña necesita unos nuevos presupuestos y hace falta negociarlos, sería una enorme irresponsabilidad no tenerlos".

"Si ya hablan de prórroga presupuestaria no entiendo por qué están en el Govern", ha apuntado la líder de los comunes antes de añadir que lo que espera es que "como mínimo, ERC entienda que con 33 diputados no va a ninguna parte".

Ha precisado que con Aragonès ha mantenido en los últimos días dos llamadas telefónicas de como máximo 3 minutos en total, en los que no hubo negociación, y tampoco oferta de entrada en el Govern.

"Este escenario no se ha producido -ha asegurado Jéssica Albiach- y, en todo caso, hace falta saber para qué se quiere gobernar, para hacer qué".

Sobre la posibilidad de que el gobierno nazca muerto, la líder de los comunes ha señalado que "para que esto no ocurra hace falta hacer política, negociación y diálogo" y lo que hará más o menos difícil que pueda gobernar es "su humildad".

Ha dicho no compartir para nada que se diga desde JxCat que el nuevo gobierno no tiene "legitimidad", pero tampoco está de acuerdo en que desde ERC se hable de que "JxCat es como Vox, y a continuación pedirle que apoye los presupuestos".

Los comunes no comparten la petición de que Aragonès se someta a una cuestión de confianza ni tampoco creen que deba haber unas elecciones: "ahora mismo no estamos en este escenario" pero habrá que ver, ha puntualizado, lo que ocurre "si van pasando los meses" y el nuevo Ejecutivo no cuenta con los apoyos suficientes.