Albiach (comuns) sobre los Presupuestos: "Que tengamos voluntad no significa un cheque en blanco"

"Lo que no puede ser es que estar en minoría implique que Junts y el PSC te marquen la agenda"

La líder de los comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, ha afirmado que dar apoyo o no los Presupuestos para 2024 no significa apuntalar o no al Govern, sino pensar en las necesidades de la gente: "Que tengamos voluntad no significa un cheque en blanco".

En una entrevista en el diario 'Ara' recogida este sábado por Europa Press, ha señalado que primero se deben cumplir los compromisos de los Presupuestos de 2023 porque hay "incumplimientos flagrantes en materia de vivienda o sanidad".

Ha dicho que los acuerdos del Govern con el PSC no la vinculan a ella, pero ha criticado que "lo que no puede ser es que estar en minoría implique que Junts y el PSC te marquen la agenda".

"Entendemos que no solo no debe haber ninguna partida para el Hard Rock, sino que va en contra del espíritu que deben tener los presupuestos, el Govern y su proyecto de país", ha añadido.

"DISPUESTA" A SER CANDIDATA

Albiach ha afirmado que está "dispuesta" a volver a ser la candidata de los comuns en las elecciones catalanas porque sería bueno, ha dicho, mantener la continuidad.

Sobre el gobierno municipal de Barcelona, ha avisado de que el alcalde, Jaume Collboni, "está más cerca de Junts" que de BComú y ha lamentado que está deshaciendo, según ella, una parte del legado que él incluso apoyó en la legislatura anterior.

Preguntada por la separación de Sumar y Podemos, ha respondido que para ella han sido unas semanas duras: "De alguna manera, me han echado. La prohibición de la doble militancia obliga a escoger".

LA AMNISTÍA ES "BUENA PARA TODOS"

Respecto a la amnistía, ha apuntado que "hay que explicar que es buena para todos, y no solo para Catalunya o para el sector independentista".

Para ella, el relato de PP y Vox se ha impuesto y el PSOE "ha entrado tarde: en el tema nacional y sobre todo en el 'procés' se ha dejado comer demasiado terreno".

Al preguntársele cómo valora que Junts haya investido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha respondido que es una buena noticia: "Hay inteligencia política en Junts y personas con muchas negociaciones detrás".