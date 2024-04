Albiach (Comuns) propone que el nuevo Govern destine 1.500 millones a rehabilitar vivienda en 5 años

Asegura que los Comuns no entrarán en un Govern que no priorice las políticas de vivienda

La candidata de los Comuns a las elecciones catalanas, Jéssica Albiach, ha propuesto que el nuevo Govern de Catalunya que salga de las elecciones del 12 de mayo destine 1.500 millones de euros a la rehabilitación de viviendas en los próximos 5 años.

En una entrevista de Europa Press, ha avisado de que hay edificios de los años 60 y 70 que se están comenzando a derrumbar, como ha ocurrido recientemente en Badalona y Esplugues de Llobregat (Barcelona) y cree que ocurrirá lo mismo en algunos edificios de las zonas Besòs y el Maresme, y ha añadido que los expertos dicen que tienen una vida útil de unos 60-70 años.

"Nosotros hace dos años ya le dimos al Govern la caja de herramientas. Llevamos la 'ley de barrios verdes', que habla de rehabilitación", ha recordado, en alusión a esta norma que se aprobó en el Parlament en diciembre de 2022, a propuesta de los Comuns, y ha reprochado al Ejecutivo catalán no haber invertido en rehabilitar viviendas.

"Aún no ha puesto ni un solo euro para resolver este tema", ha criticado Albiach, y ha sostenido que hablar de rehabilitación es un tema social, de garantizar la vivienda de las familias, pero también es un asunto relacionado con la eficiencia energética y que puede generar puestos de trabajo, ha añadido.

ALQUILERES DE TEMPORADA

También considera que es urgente regular los alquileres de temporada, a los que se refiere como "la puerta de atrás a través de la cual los grandes tenedores están aumentando los precios del alquiler".

Ha acusado a ERC de tener "un récord, y no precisamente el de hacer vivienda pública, sino el de desahucios de viviendas que además son públicas", tras lo que ha reclamado que el próximo Ejecutivo catalán construya toda la vivienda pública que asegura que el gobierno de Pere Aragonès no ha hecho en los últimos años.

"En el anterior acuerdo de Presupuestos, llegamos a una cifra de 4.500 viviendas con el Govern de la Generalitat, y no han llegado", ha criticado Albiach al preguntársele por el objetivo de construcción de vivienda pública que se debería fijar el próximo Ejecutivo catalán.

MÁS VIVIENDA PÚBLICA

La también coordinadora de los Comuns ha lamentado que en Catalunya un 2% del parque de vivienda es público, mientras que la media europea está alrededor del 15%: "Tenemos camino por recorrer", ha afirmado.

Para ella, es de sentido común que un Govern progresista construya viviendas pública: "Evidentemente el próximo Govern debe hacer vivienda, y si no va a hacer vivienda, nosotros no estaremos. Nosotros no estamos por las sillas, estamos para transformar, para resolver las necesidades de la ciudadanía".