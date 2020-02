Albiach (comuns) exige a Torra que detalle la fecha de las elecciones catalanas

La flexibilización del objetivo de déficit implicará 480 millones que pide destinar a servicios públicos

La presidenta de los comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, ha exigido este martes al presidente del Govern, Quim Torra, que aclare cuándo convocará las elecciones catalanas que anunció que se celebrarían después de que la Cámara apruebe los Presupuestos catalanes.

"Cuanto antes se sepa cuándo serán las elecciones, tendremos un horizonte más claro y menos incertidumbre y todo el mundo podrá hacer su trabajo con más solvencia", ha destacado Albiach en rueda de prensa en el Parlament.

Ha pedido a JxCat que no fije el calendario electoral en función de cómo reordena su espacio político o de si tiene o no un candidato, y que lo haga pensando en los intereses de Cataluña y no en intereses partidistas.

"Es irónico que Torra no haya fijado la fecha de las elecciones y se esté empezando a rumorear que pueden ser en otoño. Cataluña necesita empezar cuanto antes mejor una nueva etapa", ha avisado Albiach.

Ha recordado que los comuns ya pidieron en la mesa de partidos con representación en el Parlament --a la que sólo asistieron JxCat, ERC, PSC y comuns-- aprobar los Presupuestos y fijar un calendario para ir a elecciones.

LO DESVINCULA DE LOS PRESUPUESTOS

Preguntada por los periodistas, ha descartado vincular el apoyo de los comuns a los Presupuestos a que se fije esta fecha: "No jugaremos con estas necesidades" de los ciudadanos y los servicios públicos que están condicionadas por las Cuentas.

Ante críticas de la CUP a los Presupuestos, que el Govern ha acordado con los comuns, ha pedido a los 'cupaires' que participen en las negociaciones en lugar de "criticar desde fuera y mirárselo con los brazos cruzados".

Ha pedido aprovechar la flexibilización del objetivo del déficit del Gobierno central para mejorar los servicios públicos y lograr unas Cuentas más expansivas: "Que no vayan a reducir la deuda, sino a blindar todavía más los servicios públicos", ha dicho sobre los 480 millones de euros que calcula que implicarán esta modificación.