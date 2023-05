Albiach (comuns) cree que Vilagrà no ha dado "garantías" que aseguren unas oposiciones sin fallos

Reivindica convocar un pleno sobre sequía tras la "cortina de humo" de la ley de Junts

La líder de los comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, ha sostenido que la consellera de la Presidencia, Laura Vilagrà, no ha dado "garantías" en su comparecencia parlamentaria este viernes de que las oposiciones de estabilización de interinos se repetirán sin incidencias.

"Las explicaciones de la señora Vilagrà no son satisfactorias", ha afirmado en rueda de prensa desde el Parlament, y ha criticado que no se haya comprometido a no externalizar más tras las incidencias en las pruebas que el sábado organizó una empresa externa.

Albiach ha acusado al Govern de usar a la exdirectora general de Función pública, Marta Martorell, como "cabeza de turco", y ha advertido de que su cese no soluciona ni los problemas ni la gran desconfianza generada en torno estas pruebas, según ella.

SEQUÍA

Después de que los comuns y la CUP hayan registrado este viernes una petición para celebrar un pleno monográfico sobre sequía, Albiach ha explicado que esta iniciativa busca abrir un debate de fondo sobre el "modelo económico y productivo" ante este fenómeno.

Ha mantenido que la proposición de ley de Junts que el Parlament aprobó este jueves no aborda este debate: según ella, esta ley es una "cortina de humo" con la que Junts y PSC quisieron ganarle un pulso al Govern.

"Dijimos 'no' al chantaje de Junts y PSC y hoy tendemos la mano al resto de grupos parlamentarios", ha afirmado Albiach, que ha agradecido a la CUP su apoyo a la petición de debate monográfico.

Además, ha urgido a abordar una planificación hidrológica en Catalunya y revisar los "privilegios" de sectores como el turismo y los campos de golf ante las restricciones.

LAURA BORRÀS

Tras la decisión del pleno de presentar un recurso para frenar la ejecución de la decisión de la Junta Electoral Central (JEC) de retirar el escaño a la presidenta suspendida, Laura Borràs, Albiach ha criticado que "no debería haber pasado nunca porque la señora Borràs no debería haber sido elegida presidenta del Parlament".

Así, ha recordado que cuando Junts la propuso y ERC apoyó su investidura ya tenía una causa abierta por "corrupción", antes de que el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) la condenara por prevaricación y falsedad documental.

En ese sentido, ha sostenido que Junts ha sido "cómplice del atrincheramiento de Borràs" en la Presidencia, y ha añadido que hay alternativa a que esta recaiga en un diputado o diputada de ese partido.

Albiach ha llamado a encontrar un presidente de consenso y progresista, y ha calificado de insostenible que ERC quiera "repetir el mismo error" invistiendo a alguien de Junts.

"La Presidencia del Parlament no puede ser una moneda de cambio de las elecciones municipales", ha advertido.

También ha sostenido que el Parlament tiene que poder llevar a cabo un "control parlamentario" sobre la Mesa y revocar sus cargos, como planteaba la propuesta del PSC para reformar el Reglamento que el pleno tumbó este martes --solo PSC y los comuns la apoyaron--.