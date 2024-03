Albiach (Comuns) acusa a ERC de no tender la mano: "Es la demostración de su manera de negociar"

La líder de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, ha acusado a la portavoz de ERC, Marta Vilalta, de no tender la mano en su discurso sobre Presupuestos y de atacar a sus posibles socios --textualmente--: "Es la demostración de su manera de negociar, presionando, amenazando y haciendo chantajes", ha reprochado.

En una intervención este miércoles en el pleno del Parlament sobre las enmiendas a la totalidad a los Presupuestos de la Generalitat de 2024, Albiach ha asegurado que si Catalunya ha tenido presupuestos desde el 2017 ha sido por los Comuns, y ha añadido que no cuenten con ellos si "se compra la agenda desarrollista de la derecha".

Ha sostenido que el proyecto del Hard Rock no depende del Parlament sino del Govern, ya que fue el Ejecutivo catalán quien firmó un acuerdo con el PSC sobre la B-40, la ampliación del Aeropuerto de Barcelona y el Hard Rock: "Ustedes se han doblegado, nosotros no, y no nos pidan que hagamos lo mismo".