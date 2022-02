Alberto Núñez Feijóo, ¿el elefante blanco que esperan en el PP?

Hace cinco meses, tan solo cinco meses -el pasado mes de octubre-, Alberto Núñez Feijóo pronunciaba esta frase en TRECE: "Veo al PP mucho más orientado ahora; soy más optimista (...). Ha sido un ambiente de mucha ilusión, esperanza, con un discurso muy potente y amplio de Pablo Casado (...). Ha sido una convención muy completa, ideológicamente reflexiva y hemos lanzado el partido desde un marco de unidad para intentar dar una alternativa al Gobierno del partido de Sánchez y Podemos que creo que necesita España más que nunca".

Era su análisis a convención pasada [Convención Nacional del PP en Valencia celebrada en Valencia la primera semana de octubre de 2021]. Lo que dice Núñez Feijóo siempre es escuchado con atención dentro y fuera de las filas de los populares. Es, sin duda, uno de los barones con más peso en el PP y al que miran, siempre, de reojo y analizando sus palabras -por lo que pueda esconder el contenido más allá del continente-, desde la calle Génova.

Del "discurso muy potente" de Pablo Casado en Valencia, al "aquí hay un conflicto muy intenso. El manejo de ese conflicto, en mi opinión, ha sido absolutamente desacertado. Nadie tiene la legitimidad de poner en cuestión la unidad de nuestro partido. Y debemos de actuar. Y, ¿quién tiene que actuar? El único que puede hacerlo, que es el presidente del partido". Feijóo bajaba a la arena horas después de estallar el enfrentamiento Casado-Ayuso. Dejaba de lado al ambigüedad de la que presumen los gallegos (cuando no se sabe si van o vienen), y reprochaba a Casado haber dejado a Teodoro García Egea el atril y el micrófono de la sala de prensa de Génova, 13.

"El tren pasó" en 2018

El orensano lleva varios años renovando mayorías absolutas en Galicia (cuatro en tres lustros) y evitando recorrer los 599,8 kilómetros que separan Santiago de Madrid para incorporarse de lleno a la política nacional. ¿Conseguirá en esta ocasión no escuchar los cantos de sirena que le imploran que se ponga al frente del partido?

Hubo un momento en el que casi sucumbió a esas voces. Fue en 2018, tras la caída de Mariano Rajoy, después de 35 años de carrera política, por una moción de censura que llevó a Pedro Sánchez a la Moncloa. Había que elegir el relevo de Rajoy y entonces, manejó la "hipótesis" de postularse para ser presidente del PP, pero solo fue una hipótesis, "el tren pasó y cuando uno no lo coge, lo que no puede pretender es que el tren vuelva hacia atrás" [admitía en una entrevista a Telecinco en febrero de 2020].

Y hasta ahí. Tras ganar su cuarto mandato por mayoría absoluta "después de 12 años como presidente de la Xunta, soy más militante de Galicia que del Partido Popular".

Quiera o no, sus opiniones son escuchadas y sus hechos, seguidos, también por los ajenos al PP. En noviembre de 2021 lograba reunir en Santiago a 8 presidentes autonómicos: 5 del PSOE (Asturias, Aragón, Castilla-La Mancha, La Rioja y Extremadura), uno regionalista (Cantabria) y otro dos del PP (Castilla y León); con un objetivo común que los independentistas no marquen la política autonómica del Gobierno de Sánchez y Podemos.





Madrid no es la prioridad, pero "no es descartable"

En la capital gallega, siempre andan con la mosca detrás de la oreja porque por mucho que Alberto Núñez Feijóo diga y repita y vuelva a decir que "no va a poner a nada ni nadie por delante de Galicia", ¿por qué siempre tiene que andar diciendo que se queda?

Alberto Valera, compañero de COPE Santiago deja esa duda al analizar que puede pasar con el presidente de la Xunta en un futuro no muy lejano, "¿dar el salto a Madrid es prioritario para Núñez Feijóo? No, pero no es "totalmente descartable" y recuerda que Feijóo "ha conseguido que en Galicia, Vox no tenga representación ni el Parlamento gallego ni en ningún ayuntamiento"