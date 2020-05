Alberto Fernández dice que no hay una "máquina mágica del mercado" que revierta la desigualdad en Argentina

El presidente de Argentina, Alberto Fernández, ha resaltado que no existe ninguna "máquina mágica del mercado" que revierta la desigualdad del país, ante el impacto causado por la pandemia de coronavirus.

"Lo primero que debe enseñarnos la pandemia es que vivimos en un país injusto y ahora nadie tiene excusa de decir no me di cuenta, porque todos lo hemos visto. Si queremos vivir en un país federal, tenemos que integrarnos, y para que todo esto ocurra no va a haber una máquina mágica del mercado que lo haga, lo tendremos que hacer nosotros", ha subrayado el presidente durante una rueda de prensa.

Por otra parte, Fernández ha señalado que la COVID-19 ha dejado en evidencia que en Argentina hay millones de personas a las que el Estado "ni siquiera tiene registradas" .

El mandatario ha explicado que a raíz de la urgencia de la creación de un plan de auxilio para la población, que fue el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), se puso de manifiesto que hay casi un tercio de argentinos que "la Argentina como Estado no sabía donde estaban, qué hacían, cómo vivían".

"Eso como sociedad debe avergonzarnos", ha aseverado el presidente, quien ha apuntado que las causas de esta desigualdad derivan de la falta de los criterios de igualdad en el país. "Nos tendremos que sentar para ver cómo se hace una Argentina que no sea un país riquísimo en el centro y 'pobrísimo' en el norte y en el sur (...) Ese es el verdadero desafío que la pandemia nos exige", ha apuntado.

"Tenemos una suerte, (Argentina) es el país más justo que hay que construir, nos tocó construirlo a nosotros, y yo no voy a dejar pasar la oportunidad, ni ustedes tampoco", ha concluido.