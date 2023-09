Albert Serra, Kitty Green, Christian Petzold y Raven Jackson, entre las conversaciones y clases magistrales del Festival

'Pensamiento y Debate' ahondará en cuestiones como el desarrollo de políticas culturales inclusivas o los nuevos retos tecnológicos

El área 'Pensamiento y Debate' organizará en la 71ª edición del Festival de San Sebastián, que se celebrará entre el 22 y el 30 de septiembre, un amplio programa de conversaciones, clases magistrales y mesas redondas que ahondarán en los procesos creativos de cineastas como Raven Jackson, Lila Avilés, Albert Serra, Kitty Green o Christian Petzold.

También se abordarán, entre otras cuestiones, las estrategias a implementar para asegurar una industria inclusiva o los nuevos retos tecnológicos a los que se enfrenta la industria cinematográfica, según han explicado desde el certamen donostiarra.

Para dar comienzo a la sección 'Conversaciones', se propone una charla con el realizador catalán Albert Serra el domingo 24 a las 12.00 horas en la sala Z de Tabakalera. El director de 'Història de la meva mort' (Historia de mi muerte, 2013), 'La mort de Louis XIV' (La muerte de Luis XIV, 2016) y 'Pacifiction' (2022) y ganador de un Leopardo de Oro y del premio del jurado de Cannes reflexionará en este caso sobre el proceso de llevar a cabo un documental.

Serra se encuentra en plena realización de su próxima película, 'Tardes de soledad', que se centrará en la tauromaquia y los estados mentales y espirituales por los que pasa el torero en el ruedo.

Kitty Green, que dirigió 'The Assistant' (2019) y este año competirá por la Concha de Oro con 'The Royal Hotel' (2023), ofrecerá una charla el lunes 25 a las 16.30 horas en la sala Z de Tabakalera. En esta conversación impulsada por la Agenda 2030, la realizadora de numerosos documentales como 'Casting JonBenet '(2017), 'The Face of Ukraine: Casting Oksana Baiul' (2015) y 'Ukraine Is Not a Brothel' (2013) dialogará acerca del poder transformador del cine.

El martes 26 a las 12.00 horas, en la sala Z de Tabakalera, Deborah Williams conversará sobre el valor de la diversidad en el sector audiovisual. Williams es directora ejecutiva de Creative Diversity Network y lleva más de 30 años trabajando en televisión, cine y teatro, así como en el desarrollo de políticas en las industrias culturales y creativas.

El jueves 28 a las 12.00 horas la sala Z de Tabakalera acogerá un encuentro para celebrar, por un lado, el 40º aniversario del estreno en el Festival de San Sebastián de 'Vestida de azul' (1983), un documental de Antonio Giménez Rico que recoge las experiencias de mujeres trans durante la Transición, y por otro, la inminente llegada de la segunda temporada de la serie 'Veneno', que se basa en aquel filme.

La conversación entre Julen Zabala, activista de EGHAM, e Ian de la Rosa, uno de los directores de esta segunda temporada de 'Veneno', girará en torno al contexto político y social del estreno del filme, el proceso creativo de documentación y elaboración de la serie y la importancia de reivindicar las películas LGBTQIA+ que han formado parte de la historia del Festival.

Finalmente, el sábado 30 a las 12.00 horas, en la sala de cine de Tabakalera, los directores Cris Trenas, Rogelio González y Santos Bacana, de la productora Little Spain, y el artista C. Tangana, que protagoniza el proyecto documental 'Esta ambición desmedida', que se estrena en el Velódromo, hablarán sobre el proceso creativo que les ha llevado a embarcarse en este proyecto.

ENCUENTROS CON ESTUDIANTES DE CINE

El programa se completará con dos conversaciones y dos clases magistrales programadas en el marco de Nest, la competición internacional de cortometrajes de estudiantes de cine del Festival de San Sebastián. Todos estos encuentros tendrán lugar en la sala de cine de Tabakalera.

El lunes 25 a las 12.30 horas tendrá lugar un encuentro con Christian Petzold, que compitió en la Sección Oficial con 'Phoenix' (2014) y logró el Premio FIPRESCI. El guionista y realizador alemán, tras haber ganado el Gran Premio del Jurado en Berlín, presenta en la sección Perlak de esta 71ª edición del Festival de San Sebastián 'Roter Himmel' (El cielo rojo). Petzold dialogará con los estudiantes de Nest acerca de sus procesos creativos a la hora de realizar sus películas.

Además, el viernes 29 a las 12.30 horas Artur Tort charlará sobre su labor como director de fotografía y montador. Tort trabaja habitualmente con el cineasta Albert Serra y su última colaboración, 'Pacifiction' (2022), le ha valido el Premio César a la mejor fotografía.

CLASES MAGISTRALES

En lo que respecta a las clases magistrales, el martes 26, a las 15.30 horas, se proyectará el largometraje 'All Dirt Roads Taste of Salt', que tras su estreno en la sección U.S. Dramatic Competition de Sundance, competirá en la Sección Oficial del Festival de San Sebastián.

Su directora, Raven Jackson, participó en Nest con el cortometraje 'Nettles' (2018) y volverá a la sede de la sección a impartir una clase magistral donde abordará, entre otras cuestiones, su paso por Ikusmira Berriak, programa en el cual desarrolló la película con la cual opta a la Concha de Oro.

El jueves 28, a las 15.30 horas, la cineasta mexicana Lila Avilés ofrecerá una clase magistral tras la proyección de su segundo largometraje, 'Tótem', incluido también en la sección Horizontes Latinos tras haber competido en la pasada Berlinale. Avilés presentó su primera película, 'La camarista' (2018), en New Directors.

'BASADO EN HECHOS REALES'

Entre las actividades coorganizadas por 'Pensamiento y Debate' y el Departamento de Industria está la jornada dedicada a las series 'Basado en hechos reales'. El éxito de los biopics en la ficción serializada española, programada el sábado 23 a las 17.00 horas en la Sala Z de Tabakalera, que pondrá el foco en el reciente auge de las series que se caracterizan por la dramatización de la biografía de una persona real.

La mesa redonda estará moderada por la presentadora, guionista y analista de series Isabel Vázquez y en ella participarán las creadoras de la serie 'Selftape' Joana Vilapuig y Mireia Vilapuig, la showrunner y guionista de la serie 'Nacho' Teresa Fernández-Valdés y el autor y director de 'Yo, Adicto', Javier Giner.

Además de esta jornada, Industria acogerá diversas ponencias y mesas redondas en torno a temas como la inclusión y diversidad en la industria audiovisual latinoamericana o la inteligencia artificial (en el marco de Zinemaldia & Techonology). Realizará también un análisis del ecosistema audiovisual europeo en el marco de la Presidencia española del Consejo de la UE.

Asimismo, por segundo año consecutivo, organizará el Encuentro de Inversores Creativos (Spanish Screenings: Financing & Tech), un evento que propondrá una serie de conferencias y mesas redondas sobre las tendencias actuales en financiación y coproducción.