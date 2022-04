Albert Espinosa, "muy feliz" por celebrar la Diada tras dos años de Covid

El escritor catalán Albert Espinosa se ha mostrado "muy feliz" de reencontrarse con sus lectores por la Diada de Sant Jordi tras dos años marcados por la pandemia de coronavirus.

En declaraciones a los periodistas durante su firma de libros, ha bromeado con que esta fecha es como un "cumpleaños" para él porque perdió la pierna un día de Sant Jordi.

Sobre su último libro, 'Estava preparat per a tot menys per a tu', ha dicho que es un salvavidas: "Lo he creado para que cualquiera que tenga un problema lo pueda tocar y salvar la herida".