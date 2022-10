El albergue para temporeros que Lucena construirá con la ayuda de la Junta comenzará a funcionar esta campaña

El albergue para temporeros subvencionado por la Junta de Andalucía en Lucena del Puerto (Huelva) se encuentra en fase de licitación, por lo que el Ayuntamiento local prevé que se comience a construir en octubre y esté finalizado en dos meses y listo para su uso durante la campaña agrícola de la provincia.

Así lo ha indicado a Europa Press el alcalde de la localidad, Manuel Mora (Independientes), que ha señalado que aunque las previsiones eran de que contara con 60 plazas, el aumento de los costes de material de obra han obligado a reducir la capacidad del centro a 36 plazas, ya que el presupuesto es de 300.000 euros --de la administración andaluza--, al que el Consistorio tendrá que sumar gastos extras por la subida de precios.

Por ello, será albergue hecho con módulos, que ofrecerá todos los servicios "necesarios", y que se quedará de forma permanente en el municipio pero que será "de tránsito" para los temporeros con la finalidad de "cubrir necesidades sociales perentorias" y "poder levantar los asentamientos".

Por contra, Mora ha lamentado que este municipio se haya quedado "fuera" de la convocatoria del programa para la erradicación de los asentamientos de infraviviendas de trabajadores temporeros "que prometió" el pasado mes de mayo el exsecretario de Estado para la Agenda 2030, Enrique Santiago, y que "iba a ser financiado con fondos del Presupuesto General del Estado" ya que las ayudas de la misma "se ha concedido a Lepe y Moguer".

En este sentido, Mora ha criticado que "aunque se reunió a los cuatro alcaldes afectados por asentamientos en la provincia y se prometió un reparto de fondos" este "no se ha producido" ya que Lucena del Puerto presentó un anteproyecto para un centro de 298 plazas con una propuesta de presupuesto de 1,5 millones "pero no había presupuesto para presentar un nuevo proyecto definitivo, que supone sobre el 10% del presupuesto presentado", y "este Ayuntamiento no cuenta con medios económicos ni de personal para financiarlo anticipadamente".

"Este sí iba a ser un albergue de residencia fija con seis módulos completos, mientras que el otro es para situaciones de emergencia social, en el que tendrán una estancia temporal", ha explicado, toda vez que ha apuntado que "lo que será más complicado" para el que se encuentra en marcha es "conseguir los suministros", toda vez que ha subrayado que, si se produjera este extremo, el Ayuntamiento "realizará algún tipo de acometida temporal de agua" para "después hacerla definitiva" y usará generadores.

Por ello, el alcalde de Lucena ha señalado que se siente "discriminado" y ha criticado que "se dijera que se iba a actuar en todos los municipios" y que "después concurrirían todos al siguiente reparto que es por concurrencia competitiva y estará financiado con los fondos europeos" pero que a este "se le haya dejado fuera del reparto principal" al "contar ya Lepe y Moguer con los proyectos iniciados".

Mora considera que esto "va en detrimento de los municipios de 2.000 habitantes, que no tienen la capacidad económica ni de personal para acceder a esos fondos con esas condiciones", por lo que "al final se lo llevan los grandes ayuntamientos, que son los que tienen infraestructuras y personal y los pequeños municipios se llevan las migajas", porque "los requisitos son tales, que es imposible", ha añadido.

Finalmente, Mora ha señalado que su Ayuntamiento no se presentará a la convocatoria general competitiva porque "tiene una complicación extrema" para "poder solucionarlo el Consistorio" y "no va a estar operativa hasta mayo o julio del año que viene".