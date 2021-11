Albares traslada al opositor cubano Yunior García "el compromiso de España con las libertades"

El ministro de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, José Manuel Albares, se ha reunido este viernes con el opositor cubano Yunior García tras la llegada de este a España gracias a un visado por 90 días.

Durante el encuentro, que ha tenido lugar en la sede del Ministerio de Exteriores, Albares ha manifestado al también dramaturgo "el compromiso de España con las libertades", según ha contado él mismo en su Twitter.

En su departamento no han dado más detalles sobre lo hablado durante el encuentro, al que también ha asistido el secretario de Estado para Iberoamérica y el Caribe, Juan Fernández Trigo, quien fue embajador en La Habana desde 2018 hasta noviembre de 2020 y por tanto es un buen conocedor de la isla.

Albares había anunciado previamente en el Congreso de los Diputados su intención de reunirse con García, cuya llegada, ha afirmado, se tramitó "con normalidad, a petición propia y con un visado español".

García, uno de los fundadores del movimiento Archipiélago que promovió las marchas previstas por el 15N en Cuba contra el Gobierno de la isla, llegó el miércoles a Madrid en vuelo comercial y con un visado de 90 días.

En rueda de prensa el jueves, aseguró que no tiene intención de solicitar asilo en España y que su intención en regresar a Cuba en cuanto sea posible. García justificó su marcha porque el régimen cubano, al que no dudó en tachar de "dictadura", buscaba silenciarle y él quería hacer escuchar su voz y contar lo que realmente está pasando en su país.

CRÍTICAS DE VOX AL GOBIERNO

Durante la comparecencia del ministro ante la Comisión Mixta para la UE, el portavoz de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, ha acusado al Gobierno y su presidente, Pedro Sánchez, de actuar de "abogado de la dictadura castrista en Europa" afeando que en el viaje que este hizo a Cuba en 2018 dijera que se trataba de "hacer normal lo que es normal".

"Por mucho que lo intenten no van a poder hacer nunca hacer normal lo que no lo es", ha insistido el diputado de Vox, subrayando que en la isla está prohibido formar partidos o sindicatos, que los cubanos no pueden tener negocios libremente y que existen "cientos de presos políticos", entre otras cosas, "mientras los oligarcas acumulan fortunas".

Asimismo, ha reprochado al Gobierno su "tibieza" ante los acontecimientos de la última semana, donde las detenciones y hostigamientos y el uso del "sistema represivo" por parte del régimen evitó que los cubanos se movilizaran este lunes en las marchas opositoras.

Albares ha reivindicado la visita de Sánchez, en la que él mismo estuvo ya que entonces trabajaba en Moncloa. "Lo que no es normal", ha defendido, es que ningún presidente español hubiera viajado a la isla en 32 años cuando lo habían hecho entre otros el presidente de Estados Unidos y los tres últimos papas, "personas nada sospechosas de ser comunistas".

Así las cosas, ha sacado pecho de que España es el único país, junto con la UE, que mantiene un diálogo sobre Derechos Humanos con Cuba, al tiempo que ha recordado que él mismo, tras tomar posesión en julio coincidiendo con las protestas en Cuba, reclamó "libertad de expresión y libertad de manifestación" y que Yunior García a llegado "con un visado que le dio el Consulado".

