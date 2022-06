Albares pide resolver la crisis alimentaria generada por la guerra de Ucrania

El ministro de Exteriores español, José Manuel Albares, urgió este viernes tras una conferencia internacional en Berlín a resolver la crisis alimentaria suscitada por la guerra y dijo que si ello no se consigue, afectará a las personas más vulnerables.



"Hay que atajar esta crisis que es grave y que si no hacemos algo va a afectar a los más vulnerables del planeta", dijo ante un grupo de periodistas a la salida del Ministerio de Exteriores alemán.



"Ha quedado claro, y después, luego, España ha aportado en ello, que esta crisis alimentaria no tiene nada que ver con las sanciones contra Rusia que exceptúan claramente al grano", dijo Albares resolviendo una de las conclusiones de la conferencia.



"Tiene en cambio mucho que ver con la actitud de Rusia en esta guerra y con la agresión ilegal de Rusia a Ucrania", agregó.



España, según Albares, está entre los países que creen que la respuesta tiene que ser multilatera.



"La de hoy era una reunión del G7 convocada por Alemania, que tiene la presidencia, a la que un pequeño grupo de países, entre ellos España, que somos especialmente activos en la materia, han sido invitados. Espero que cada vez seamos más", dijo.



Actualmente, hay diversas iniciativas para hacer frente a la crisis que deben converger en "una gran iniciativa multilateral", dijo.



El proteccionismo y el cierre de mercados no es, para Albares, la decisión correcta.



"La decisión de cerrar mercados que han tomado algunos países no es la decisión correcta, no tenemos que agravar la crisis", señaló.



"La respuesta tiene que ser colaborativa, de unidad, de multilateralismo, y desde luego España estará tanto en la respuesta de la acción humanitaria como en la cooperación internacional para actuar en un primer momento sobre este incremento del precio de los cereales y también de los fertilizantes", añadió.



Albares, además, dijo que, pese a la urgencia de atajar la crisis actual, que es una crisis puntual, hay que atacar también las razones de fondo de los problemas de alimentación.



"Tenemos que atacar las causas profundas, porque este es un momento puntual, especialmente grave para el planeta y para la humanidad, pero el cambio climático, los movimientos migratorios, la expansión del desierto en el Sahel hacen del tema algo que necesita un tratamiento mucho más de fondo", aseguró.



Albares, por otra parte, tuvo varios encuentros bilaterales en el marco de la conferencia y entre sus interlocutores estuvieron el secretario de Estado de EEUU, Anthony Blinken, y el ministro de Exteriores italiano, Luigi Di Maggio.



"Nosotros vamos a estar en todas las iniciativas para sacar el grano y el trigo de Ucrania. El presidente del Gobierno ha anunciado hoy en Bruselas que vamos a participar en ello", dijoel ministro español.



"No comprendemos por qué no puede salir el grano de Ucrania. Las sanciones de la UE exceptúan específicamente el grano. Es una completa desinformación decir que la causa son las sanciones europeas", añadió en alusión a los correspondientes declaraciones en Rusia.