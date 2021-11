Albares pide libertad de expresión y manifestación en Cuba

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha abogado este viernes por que exista libertad de expresión y de manifestación en Cuba, y ha señalado que el disidente cubano Yunior García ha llegado a España con un visado del Consulado de España en La Habana.

"Libertad de expresión, libertad de manifestación y devolución de las credenciales a los periodistas de Efe, que están ya todas devueltas menos una", ha señalado Albares en la Comisión Mixta para la Unión Europea, ante una pregunta del portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros.

Vox ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de intentar normalizar, también con el viaje del presidente a la isla, lo que no es normal, la imposibilidad de expresar libremente ideas, de formar partidos, sindicarse, crear empresas, la situación de los presos políticos, la miseria o la prohibición de salir de la isla.

Según Vox, siempre que el Gobierno ha podido elegir ha elegido el "lado de la dictadura castrista". "Se mantienen una tibieza que no es sostenible, pidiendo que devuelvan las credenciales a Efe, mientras callan ante el régimen. No podemos permanecer callados, si no se convertirán en el valedor del régimen opresor", ha advertido Espinosa de los Monteros.

Albares ha rechazado estas acusaciones y ha defendido que él ha hablado "muy claro" sobre Cuba y que cuando Sánchez viajó a la isla -en 2018- ya lo habían hecho el presidente de Estados Unidos o los mandatarios de Reino Unido, Francia o tres papas, y a diferencia del resto habló de derechos humanos y sí se reunió con activistas.

El ministro de Asuntos Exteriores ha recordado que también el opositor venezolano Leopoldo López llegó a España bajo el Gobierno de Sánchez y ha pedido dejar trabajar a la misión de la Unión Europea en este país.