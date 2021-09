Albares pide dejar trabajar a la Justicia y no buscar réditos en caso Gali

(Actualiza la NA3076 con la interpelación parlamentaria de Vox al ministro de Exteriores sobre el mismo caso)

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha pedido este miércoles dejar trabajar a la Abogacía del Estado y la Justicia para resolver el caso Gali y no verter sospechas sobre empleados públicos por mero rédito político.

Albares ha respondido así en la sesión de control al Gobierno del Congreso a la petición de la diputada del PP Valentina Martínez de crear una comisión de investigación para dirimir responsabilidades políticas por la entrada en España del líder del Frente Polisario, Brahim Gali.

Para Martínez, todos los detalles de la llegada y estancia de Gali son más propios de El Padrino que de un presidente del Gobierno, quien, en su opinión, decidió y organizó la entrada ilegal y sin control de pasaporte del líder polisario enfermo por el aeropuerto de Pamplona, su traslado en una ambulancia pública a La Rioja y su ingreso bajo otro nombre en un hospital de Logroño.

Fue Moncloa quien decidió que todo se ocultase, que todo se negase y finalmente que Laya fuera cesada, ha dicho Martínez en referencia a la exministra de Exteriores, Arancha González Laya, quien supuestamente fue sustituida al frente del Ministerio por su gestión del caso y la airada reacción de Marruecos que provocó.

En su respuesta, el ministro ha subrayado que tiene la plena confianza en que el Gobierno cumple con la legalidad" y que en este caso también lo ha hecho.

Por ello, ha pedido al PP que respete el trabajo de los funcionarios diplomáticos, policiales, militares y sanitarios y no venga aquí a buscar rédito político.

Albares ha apuntado que confía en que no ocurra como el Delcygate, en referencia al caso de la llegada a España de la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, y su paso por el aeropuerto de Barajas en enero de 2020, que finalmente fue archivado porque nadie apreció ningún tipo de delito.

Tras las preguntas, el ministro se ha sometido a una interpelación parlamentaria del portavoz parlamentario de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, quien ha considerado que el caso Gali "es la gota que colma el vaso en una carrera de desatinos que siempre se cobra la misma víctima, la reputación de España y su respeto a la legalidad internacional.

Para Vox, hay indicios de que el Gobierno actuó al margen de la ley con conocimiento del presidente del Gobierno lo que deteriora la confianza internacional de un país en lo que parece ser un episodio más en los que el Gobierno y llega a acuerdos en cuartos oscuros y negocia a escondidas para defender a sus socios de Gobierno en asuntos relativos a Venezuela, Bolivia y el Sahara Occidental.

En respuesta, el ministro ha asegurado que el Gobierno trabaja por construir la legalidad internacional, mientras que Vox solo pretende sacar rédito político y poner en duda el trabajo de funcionarios públicos, diplomáticos, militares e incluso sanitarios.

A ustedes les da igual poner en duda el trabajo de los funcionarios para sembrar sospechas sobre la actuación del Gobierno, ha asegurado el ministro, quien ha pedido a Vox que no busquen generar sospechas allá donde no existen, deje trabajar a la Justicia y no se dediquen a emborronar la imagen de España.

En respuesta, Espinosa de los Monteros ha aconsejado al ministro que no se parapete detrás de los funcionarios, que no están como peones y se limitan a obedecer las órdenes políticas que reciben.

Finalmente, el ministro ha zanjado el debate subrayando que mientras que Vox solo acepta la legalidad cuando les da la razón, el Gobierno cumple con la legalidad siempre y en cualquier lugar y acata las sentencias judiciales y que los servidores públicos actúan en pleno respeto de la legalidad interna y externa que no puede interpretarse como ustedes quieran.