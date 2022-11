Albares dice que el Gobierno no se plantea abandonar Twitter

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha asegurado este sábado que el Gobierno no se plantea abandonar la red social Twitter: "en estos momentos no es un debate que se esté teniendo".

Albares, tras intervenir ante los parlamentarios de la Asamblea de la OTAN que se celebra en Madrid, ha sido preguntado por los periodistas por la intención del Gobierno respecto al uso de Twitter, plataforma recientemente adquirida por el magnate Elon Musk, y tras los cambios introducidos en el sistema de verificación de cuentas en dicha red social.

"No me gusta hacer política-ficción, hablo siempre sobre hechos, y en estos momento no es un debate que se esté teniendo", ha indicado el ministro de Asuntos Exteriores.

La vicepresidenta primera del Gobierno, ministra de Asuntos Económicos y de Transformación Digital, Nadia Calviño, también confirmaba ayer que el Ejecutivo español continuará usando esta red social.

No obstante, añadió que si finalmente esta red no proporciona la seguridad y la certeza necesarias en las comunicaciones, "seguramente" habrá otras plataformas que llenarán ese vacío.