Albares dice que España no depende “en absoluto” del gas ruso

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha dicho que el chantaje al que somete Vladimir Putin a la UE no afecta a España porque no es dependiente en absoluto del gas ruso y por tanto no tiene nada que temer.

El ministro ha hecho estas declaraciones a los periodistas este viernes antes de pronunciar una conferencia bajo el título Un contexto internacional complejo, dentro del ciclo Encontros, que organiza el diario lucense El Progreso.

Albares ha reconocido que la guerra en Ucrania ha provocado un contexto internacional complejo, inédito desde la Segunda Guerra Mundial, con consecuencias económicas y energéticas, como estamos viendo, con un crecimiento de la inflación en todos los países de Europa.

Además de provocar incertidumbre sobre la seguridad energética, por el chantaje al que somete Vladimir Putin a los países que dependen del gas ruso, ha añadido.

Un chantaje, ha destacado el titular de Exteriores, que no afecta a España, que no es dependiente en absoluto del gas ruso y que, por lo tanto, no tiene nada que temer.

En todo caso, también ha aclarado que España está dispuesta a poner a disposición de sus socios europeos su enorme capacidad de regasificación gracias a las plantas que existen en la península Ibérica.

De todas formas, ha precisado que para eso hay que completar las interconexiones a través del (gasoducto) MidCat.