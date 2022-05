Albares defiende la unidad del Gobierno: "Cada martes se verifica esta cohesión"

Asegura que la acción gubernamental se guía por la "legalidad, estado de derecho y transparencia"

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha defendido unidad del Gobierno de coalición ante la divergencia de posiciones del PSOE y Unidas Podemos, que ha ejemplificado en los resultados de los Consejos de Ministros: "Cada martes se verifica esta cohesión".

"Cada martes me siento en el Consejo de Ministros y constato que se están aprobando leyes en un momento en el que la unidad es más importante que nunca", ha asegurado en una entrevista en La 2 y Ràdio 4 este viernes recogida por Europa Press.

Ha subrayado que lo relevante es que los matices y discrepancias --que ha considerado habituales en los Ejecutivos, tanto monocolores como de coalición-- no paralicen la acción gubernamental, y ha instado a mantener la unidad tanto a nivel español como europeo y transatlántico.

Preguntado por la gestión del espionaje con 'Pegasus' a independentistas, ha mantenido que el Gobierno se mueve en los parámetros de "legalidad, estado de derecho y transparencia" y ha pedido tiempo para que se esclarezcan los hechos, tras recordar que hay una investigación judicial en curso.

Ha descartado que ninguna institución del Estado esté detrás del espionaje ilegal a los móviles del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la ministra de Defensa, Margarita Robles, y ha planteado que pueda ser obra en un agente no gubernamental, y no necesariamente a un país: "No se nombra quién es el agente externo".

Ha asegurado que España es un referente en materia de ciberseguridad y que "nadie duda" de su solidez en la cuestión, y ha destacado según informaciones periodísticas extranjeras otros Ejecutivos europeos también han sido espiados.

MARRUECOS Y UCRANIA

El titular de exteriores ha celebrado que España "está entrando en una nueva etapa de confianza", basada --en sus palabras-- en el respeto mutuo y la ausencia de decisiones unilaterales y ha abogado por no basar las relaciones internacionales en hipótesis ni en conjeturas.

Ha afirmado que este verano se reabrirán las fronteras entre ambos países de manera "ordenada y gradual" y ha destacado que ello será especialmente beneficioso para Ceuta, Melilla, Canarias y Andalucía.

Albares descartado que la guerra de Ucrania pueda terminar el lunes, ha augurado un conflicto "largo" y ha añadido que el presidente ruso, Vladimir Putin, tiene interés en una victoria militar significativa de cara al 9 de mayo, una fecha simbólica muy importante para Rusia.

Ha afirmado que España ha participado en el refuerzo de la seguridad de las fronteras con Rusia porque "esa es la forma de defender la seguridad de los españoles, estas son nuestras fronteras, el flanco este de la OTAN, el flanco este Europeo", y ha subrayado el envío de material humanitario y militar, tanto defensivo como ofensivo, ha dicho.

Ha explicado que la expulsión del embajador ruso en España no está sobre la mesa porque su presencia es una apuesta para demostrar que la vía del diálogo continúa abierta, a pesar de destacar que "no hay prácticamente contacto con él".