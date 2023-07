Albares cree que Feijóo no va al debate porque "tiene cosas que esconder" y lo ve "incapacitado" para gobernar

El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha sostenido que "quien no va a un debate" es porque "tiene cosas que esconder" y ha considerado que el líder del PP está "absolutamente incapacitado" para gobernar.

En declaraciones a los medios con motivo de su participación en un acto en Lugo, el ministro de Exteriores ha sostenido que las campañas electorales y la democracia se basan en el "debate" para que "los ciudadanos puedan ver y contrastar las distintas ideas".

Por ello, ha considerado que "quien no va a un debate es porque probablemente tiene que esconder cosas". "Y los españoles tienen que saber qué es lo que tiene que esconder Feijóo con respecto a las pensiones, con respecto a las mentiras que vimos el pasado lunes", ha subrayado.

El ministro, que también ha acusado al PP de tratar de "sabotear" la presidencia española del a UE al "no acudir" a las reuniones que él mismo convocada para todos los eurodiputados, ha incidido en que "Feijóo no está a la altura de lo que necesita la democracia". "Y esto de no acudir al debate demuestra que está absolutamente incapacitado para gobernar", ha afirmado.