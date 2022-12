Un albanés rechaza su extradición: Siempre he estado en contra del terrorismo

Un ciudadano albanés reclamado por su país por un delito de incitación con fines terroristas ha rechazado este miércoles en la Audiencia Nacional toda acusación contra él y ha asegurado que con el mensaje que colgó en Facebook por el que Albania solicita su extradición únicamente perseguía denunciar a las autoridades de su país.

"¿Quién pensáis que tiene el coraje de hacer estallar las bombas?", decía la publicación por la que está reclamado, que contó con una interacción de 11 "me gusta" y cinco comentarios. Con el término bomba traducido del albanés, ha asegurado el reclamado, no se refería a artefactos explosivos, sino a "noticias bomba", y sólo quería denunciar a algunas autoridades de su país.

La Audiencia Nacional ha acogido esta mañana la vista de extradición de Kreshnik H., reclamado por un supuesto delito de "incitación, llamamiento público y propaganda para la comisión de actos con fines terroristas" del código penal albanés, entrega a la que se ha opuesto tanto la Fiscalía como su propia defensa.

A preguntas de su abogado, el reclamado ha asegurado que "nunca", en "toda" su vida, ha estado a favor del terrorismo, sino que siempre ha hablado públicamente en contra y que no ha estado procesado por ningún delito de terrorismo.

La publicación por la que está reclamado, de marzo de 2021, decía: "Salam aleikum ¿¡Quién pensáis que tiene el coraje de hacer estallar las bombas!? A empezar de uno en uno. Del centro de Detención preventiva 313, el Jordan Misja, el Director, el Jefe de Policía, el jurista, el educador, el trabajador social, el Defensor del Pueblo, el Ministro de Justicia, los Agentes de la policía judicial, la fiscalía, los juzgados, el primer ministro, el presidente".

"Quienquiera de estos -prosiguió-, ayudado por el SH.K.B. Elhamdulilah, soy musulmán y conozco a Alá y solo le temo a él. Mientras que sus criaturas no pueden tocarme ni un pelo, porque a mí me basta solo Alá. Y que buen protector que es Alá. Con su nombre no hay nadie que pueda hacerte daño, porque creo en él."

Por su parte, el fiscal ha ratificado su oposición a la extradición al considerar que los hechos por los que está reclamado no se acogen al Código Penal español, "no solo por el contenido del mensaje", sino porque el delito por el que se solicita su entrega no puede encardinarse en el de enaltecimiento del terrorismo ni en el de incitación a cometer actos terroristas.

"El primer delito exige que el enaltecimiento sea público y con la finalidad de que se cometa un delito de terrorismo y el segundo exige una incitación directa a cometer el delito", expuso el fiscal en su escrito de oposición. EFE

