Alamany y Nuet presentan un manifiesto este martes que reivindica el "soberanismo" de los comuns

La portavoz de CatECP en el Parlament, Elisenda Alamany, y el diputado del grupo Joan Josep Nuet (EUiA) presentan este martes el manifiesto 'Somos comuns. Somos soberanistas' que reivindica "un proyecto soberanista" para Catalunya que interpele a mayorías amplias de la sociedad catalana.

El manifiesto llama a "enderezar el rumbo de Catalunya en Comú, recuperar los valores fundacionales del espacio y llegar a sectores que han dejado de sentirse interpelados por el proyecto".

Los impulsores quieren crear la plataforma 'Un nou futur en comú' para "superar los vicios y las inercias de los partidos tradicionales que atenazan Catalunya en Comú" y dejar atrás el repliegue que, a su juicio, está protagonizando algunos sectores del partido para alejarlo de posiciones independentistas.

Al conocerse el manifiesto, este lunes el coordinador nacional de CatComú, Ramon Arnabat, ha replicado en declaraciones a los medios que no se han separado de la vía soberanista y que los estatutos de la formación determinan que su soberanismo en el eje nacional va "del federalismo al independentismo, pasando por todas sus variantes".

"Así lo define el ideario. Dentro del soberanismo caben posiciones en cuanto al tema nacional que van desde la independencia al federalismo pasando por todas sus variantes. Este es el acuerdo que tenemos", ha dicho tras recordar que la base que mantiene a la formación es: ser soberanistas, poner el eje social por delante de otras cuestiones y su voluntad de ser un partido democrático.

ANTECENDENTES

Las discrepancias entre la dirección y Alamany y Nuet parten del debate que se realizó en el seno del partido para escoger a los coordinadores nacionales que debían dirigir la formación.

El entonces coordinador nacional de CatComú, Xavier Domènech, decidió presentar una candidatura y encargó la confección de su propuesta de equipo al coordinador de programa, Marc Parés, que se comprometió a presentar una nueva lista que mantuviera a miembros de la ejecutiva anterior, pero aumentando el número de independientes.

Parés presentó un documento de criterios para confeccionar la lista, para luego buscar a las personas y perfiles que los cumplieran, al margen de que fueran de una u otra formación o de ninguna a de ellas, "con la idea de sumar, crecer y superar la lógica de cuotas de la anterior Ejecutiva", para crecer a nivel territorial catalán.

La fricción saltó cuando Alamany se postuló a acompañar a Domènech en la coordinación del partido mientras que desde otros espacios del partido se propuso a Candela López (ICV) y Lucía Martín (ECP), aunque finalmente se acordó que sería la propia alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, la que dirigiría el partido con Domènech y que el diputado en el Congreso de ECP, Joan Mena (EUiA), sería el nuevo portavoz.

Entonces, sectores próximos a la portavoz en el Parlament aseguraron que a Parés le impusieron una propuesta que descartaba a Alamany de la dirección "por ser independentista".

Sin embargo, fuentes de la dirección del partido recordaron que hay independentistas declarados en puestos de responsabilidad de los comuns, como el teniente de alcalde de Barcelona, Jaume Asens, --el hombre de Colau que acompaño el viernes a Iglesias a reunirse con Junqueras en la cárcel de Lledoners (Barcelona)--.

PARÉS Y LA ALCALDESA DE BADALONA

Tras hacerse público el documento, Parés ha expresado en un apunte en su cuenta de Twitter recogido por Europa Press que no ha avalado el documento de Alamany y Nuet, tal y como se había publicado.

"Todos y todas somos necesarios para hacer un proyecto ganador. Siempre he defendido a los comuns como un proyecto soberanista, pero tengo que aclarar que no he firmado ningún manifiesto. La diversidad nos hace fuertes si estamos unidos", ha advertido.

En la misma red social, la alcaldesa de Badalona también ha rechazado formar parte de los impulsores del escrito, tal y como se había especulado.

"Ni soy promotora ni firmante de un manifiesto interno de los comuns. Pero siempre es bueno que se planteen debates políticos como este. Guanyem Badalona en Comú es el lugar de encuentro entre federalistas e independentistas, donde soberanismo, justicia social y radicalidad democrática son la clave", ha zanjado.