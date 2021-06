El ala socialista del Gobierno se desmarca de Ione Belarra y otras noticias que debes conocer

1. El ala socialista del Gobierno se desmarca de Belarra y espera poder juzgar a Puigdemont en España

Europa Press









Primer choque importante entre el ala socialista del Gobierno y la nueva ministra de Derechos Sociales y próxima líder de Unidas Podemos, Ione Belarra. Pesos pesados del Ejecutivo como María Jesús Montero o José Luis Ábalos han querido salir al paso después de que la sucesora de Pablo Iglesias en la dirección de la formación morada defendiese el regreso de Carles Puigdemont a España sin enfrentarse a la justicia, unas palabras que han querido ser matizadas por la portavoz del Gobierno y también por el Ministro de Transportes y secretario de Organización del Partido Socialista.

2. Hallado el cuerpo de Olivia, la mayor de las niñas desaparecidas en Tenerife

GRAF7574. SANTA CRUZ DE TENERIFE (ESPAÑA), 10/06/2021.- Una lancha de la Guardia Civil se acerca al buque Ángeles Alvariño (d), que este jueves halló el cuerpo de Olivia, de seis años, la niña desaparecida el 27 de abril en Tenerife junto a su hermana Anna de 1 año y su padre Tomás G. El cuerpo fue hallado por el robot del buque de búsqueda Ángeles Alvariño a mediodía de hoy a unos 1.000 metros de profundidad a unas tres millas de la costa tinerfeña y se encontraba en el interior de una bolsa de deportes amarrada a un ancla. EFE/ Cristina MagdalenoCristina Magdaleno









La Delegación del Gobierno en Canarias ha informado este jueves de que ha aparecido en el mar un cuerpo sin vida en la zona de búsqueda de las niñas desaparecidas en Tenerife. Desde el pasado 30 de mayo el buque del Instituto Español de Oceanografía rastrea el litoral de Tenerife en busca de algún rastro de Olivia y Anna, de 1 año. El padre de las menores fue visto por última vez en la marina de Santa Cruz de Tenerife cargando su lancha con varias bolsas y llegó a zarpar hasta en dos ocasiones, aunque nunca fue visto con las menores.





3. La Guardia Civil incautó un documento con el plan de ERC para debilitar al Estado y volver a la vía unilateral

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado









Un documento incautado en 2020 por la Guardia Civil al exconseller de ERC Xavier Vendrell planteaba la vía unilateral a la independencia, si no hay referéndum pactado, así como aprovechar la mesa de diálogo para "enfrentar Gobierno y Estado" y "debilitar al Estado con la contracción económica". Así consta en un documento, al que ha tenido acceso Efe, que el instituto armado intervino en el dispositivo móvil de Vendrell cuando el pasado mes de octubre fue detenido en el marco de la última fase de la operación Volhov, que investiga a miembros del "estado mayor" que organizó el 1-O por supuesto tráfico de influencias y desvío de fondos al "procés".

4. Un experto en comunicación no verbal explica los errores que delatan a Sánchez al hablar de los indultos

Vídeo









El experto en lenguaje no verbal, José Luis Martín Ovejero, ha analizado en ‘El Cascabel’ de TRECE la comunicación de Pedro Sánchez al hablar de los indultos en su viaje oficial a Argentina y qué desvelan sus gestos. Al ser preguntado Sánchez por la carta de Junqueras, Martín Ovejero señala que "parece que responde por la opinión de los españoles sobre los indultos. Es una justificación innecesaria. Se excusa por algo que no le han preguntado. Se puede ver que no está tan cómodo".

5. Toda Europa fuera ya de riesgo extremo de COVID









Atrás parecen haber quedado para siempre esos datos tremendos de contagios de coronavirus. Durante el último año y medio en algunos países europeos se llegaron a rozar en un momento u otro los 2.000 casos por cada cien mil personas. La situación a 11 de junio de 2021 afortunadamente en radicalmente distinta.