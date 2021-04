AJFV reclama a Campo que informe del plan de vacunación de jueces ordinarios tras proteger Defensa a los militares

El portavoz nacional de la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria (FdV), Jorge Fernández Vaquero, ha remitido una carta al ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, solicitando información sobre los planes de vacunación frente al covid 19 de los jueces ordinarios tras conocer que la protección ya la están recibiendo por parte del ministerio de Defensa los jueces togados.

En su misiva, Fernández Vaquero recuerda que el pasado 11 de febrero las asociaciones judiciales ya se dirigieron al ministerio para que les informase sobre el plan de vacunación para el personal de la Administración de justicia, una petición que se reiteró posteriormente por escrito sin haber obtenido respuesta alguna.

En las reuniones mantenidas con representantes de la cartera de Campo se les dijo a los jueces que no se habían decidido aún los criterios de vacunación del personal de la Administración de Justicia y se barajaban tanto el de la edad como el de la exposición al riesgo, sin conocerse por el momento más detalles.

"Desde la Asociación Judicial Francisco de Vitoria no tenemos nada que oponer a que se vacune a los jueces de la jurisdicción militar -añade la carta-. No pedimos que se vacune al personal de la Administración de Justicia de manera inmediata, no cuestionamos que se haya dado prioridad en la vacunación a otros colectivos".

Lo que exige AJFV e que se brinde a todos los profesionales de la justicia - también a los jueces de la jurisdicción ordinaria- un trato respetuoso con el derecho que tienen a ser informados de una cuestión esencial para su salud", añaden, por lo que esta organización reclama que se tenga en cuenta que en la Administración de Justicia hay profesionales que han estado expuestos desde que comenzó la pandemia por COVID-19 a un alto riesgo de contagio.

Pone como ejemplo a los jueces pero también a los letrados de la administración de justicia, funcionarios, fiscales e incluso abogados del turno de oficio que trabajan en los juzgados de guardia, de Instrucción, de Violencia sobre la Mujer o en los Registros Civiles, entre otros.

En los meses más duros del año 2020, recuerda también, en estos juzgados se siguieron prestando servicios fundamentales para proteger los derechos más básicos de los ciudadanos, pese a no contar con medidas de higiene y protección de ningún tipo. "Y los profesionales que asumimos ese esfuerzo merecemos algo más que el silencio con el que el Ministerio acoge nuestras solicitudes de información", afirma.

"Las decisiones en materia de vacunación las adopta el Gobierno de la Nación y, dentro del mismo, es el Ministro de Justicia quien debe tomar la iniciativa para que quienes desempeñamos nuestra labor en este ámbito seamos tenidos en cuenta.", concluye la misiva.