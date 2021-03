Aitor Esteban, sorprendido porque no se pueda tramitar una ley de amnistía

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, se ha mostrado sorprendido este martes porque la Mesa de la Cámara haya rechazado que se pueda tramitar una ley de amnistía, dada la diferente jurisdicción que hay al respecto y ha defendido que la Constitución sí lo permite.

Los partidos independentistas de ERC, JxCAT, CUP y PDeCAT registraron hace unos días una propuesta de ley para pedir la amnistía de todos los encausados por el "procés" en Cataluña desde 2013, toda vez que la misma iniciativa ha sido aprobada en el Parlament catalán.

En rueda de prensa celebrada en el Congreso, Esteban se ha referido a un informe negativo de los letrados para su tramitación, ya que la Constitución "no prohíbe una ley de amnistía", según él entiende y "muchos catedráticos de diferentes colores".

Ha recordado que, a diferencia de los indultos, la amnistía "es otra cosa y mantiene los antecedentes penales".

A su juicio, esos catedráticos apuntan a la posibilidad de tramitar y debatir en el Parlamento sobre una ley de amnistía "en momentos excepcionales", "de refundación política" o "en situaciones de grave conflicto".

Esteban ha precisado que la amnistía no afectaría a los principios de la justicia universal, pero "pero no hay inconveniente" para cualquier otro tipo delito tipificado en el código Penal" y, "en particular, a los delitos de tipo político".

Por ello y ante "las opiniones para todos los colores y, en caso de duda, hay que dejar debatir la ley de amnistía en el Parlamento". EFE