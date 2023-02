Aitor Esteban: "Con una Euskadi en paz, hay que llegar a un nuevo estatus"

Ruth del Moral

A menos de un año de las elecciones generales y a pocos meses de celebrarse otras para renovar las diputaciones y ayuntamientos vascos, el PNV, uno de los socios preferentes de Pedro Sánchez, cree que es el momento de pensar en un nuevo estatus para Euskadi y lamenta que el Ejecutivo central haya incumplido el pacto de investidura y no haya querido "saber nada" de dar más autogobierno.

"Con una Euskadi ya en paz por fin, hay que hacer una reflexión. Las demandas de Euskadi y de Cataluña son diferentes a las del resto del Estado y hay que responder de diferente manera y por lo tanto hay que llegar a un nuevo acuerdo de estatus", ha recalcado el portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, en una entrevista con EFE en la que ha dicho que es un tema que "tendremos que enfrentar en la próxima legislatura o próximas legislaturas".

Tras incidir en que el PNV está "absolutamente decepcionado" con el cumplimiento del pacto de investidura en el ámbito del autogobierno, Esteban ha recordado que el Estatuto vasco fue el primero en aprobarse y "no se ha reformado nunca".

"Por retrasarlo no vamos a arreglar más", señala como aviso a navegantes.

Esteban deja claro que, aunque el pacto para apoyar los presupuestos de 2023 se ha cumplido al 70%, queda en cartera una veintena de demandas de mayor autogobierno que el Ejecutivo se comprometió a cambio de su apoyo. Cita un mayor reconocimiento legislativo de los sentimientos de pertenencia o poder participar la hacienda vasca en los foros del Ecofin.

Para el PNV el Gobierno de coalición -y en este caso mira hacia Podemos- ha intentado solucionar materias sociales con leyes estatales y "generalistas" que han obviado las competencias autonómicas, lo que sumado a algunas sentencias del Tribunal Constitucional ha provocado un cambio en el "andamiaje competencial del Estado".

"Es necesario hacer desde Madrid una reflexión sincera de que el sistema autonómico prometido en la Constitución y en los estatutos de autonomía luego se ha ido transformando. Materias que se daban en exclusiva han sido de pronto ocupadas por el Estado", ha recalcado tras insistir en un nuevo acuerdo de estatus "desde la lealtad de la parte vasca".

FEIJÓO, FALTA DE SENSIBILIDAD AUTONÓMICA

Ante los casi cuatro años de legislatura y trabajo en el Congreso observa "luces y sombras" en su relación con los socialistas, pero tampoco parece sentirse incómodo, sobre todo porque no ve un PP con voluntad de "construir contando con nosotros", ni a su nuevo líder, Alberto Núñez Feijóo, con sensibilidad autonómica.

"Hasta ahora no se la he visto, es posible que la tenga y que todavía no se atreva a tomar decisiones, pero hoy por hoy no hay mucho a lo que agarrarse", incide tras puntualizar que las relaciones con el PP "nunca se han roto".

Insiste en que el PNV no fue el primero que se apartó del expresidente del Gobierno del PP Mariano Rajoy ante la moción de censura presentada por Pedro Sánchez y recuerda que antes le quitó el apoyo Ciudadanos: "Fuimos muy leales y claros e hicimos lo que nos demandaba la ciudadanía vasca".

¿REEDICIÓN DE PACTOS?

Lo que sí reitera ante las próximas elecciones generales es que "es imposible" que el PNV pueda entrar a apoyar un gobierno "si Vox está en la ecuación": "Si en eso quiere basar alguien una mayoría, pues con nosotros no va a contar".

Lo cierto es que la voluntad de los nacionalistas vascos es, al menos en Euskadi, poder reeditar pactos con el PSE, toda vez que la coalición "ha funcionado razonablemente bien" y Esteban no ve un gran vuelco electoral en los próximos comicios a la Juntas Generales y en las principales capitales vascas.

"Nuestra voluntad es que viendo que el panorama es bastante estable parecería lógico hablar con el PSOE, sobre todo si queremos trabajar en un acuerdo para un posible gobierno", ha vuelto a insistir.

Frente a EH Bildu, su rival político en el País Vasco, Esteban critica que en Madrid tengan un discurso que no es "con el que juega" en el Parlamento vasco, que es de "una confrontación absoluta".

"Aquí pone la alfombra roja pensando en que lo que le gustaría es convertirse en el PNV", apunta.

De hecho critica a Bildu por desplazar sus reivindicaciones de autogobierno cuando el G0obierno de coalición de Sánchez "saca la bandera de la progresía".

Una bandera que en algunos temas como en la confrontación con la reforma de la ley del sí es sí considera "electoral", porque en su opinión el consentimiento no está en duda y se trata de una "pelea ideológica" que puede pasar factura a la izquierda.

"Los follones y desencuentros la gente no los suele premiar", advierte.

EL BLOQUE DE INVESTIDURA ANTE NUEVAS LEYES

"Yo no lo veo robusto", indica Esteban que muestra preocupación porque "algunos están buscando exacerbar diferencias" y acentuar perfil cuando no es el mejor momento.

Pese a ello todavía ve factible que este bloque, conformado por PNV, ERC, EH Bildu y otros partidos como Más País y Compromís, pueda aprobar leyes como la de Vivienda o incluso la de derogación de la Ley Mordaza, que no da por perdida.

Avanza que en estos momentos las diferencias son "nimias" y que hay propuestas nuevas sobre la mesa para afinar aún más en temas como el de la autoridad de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Recuerda que no se puede obviar que la ley del PP se ha reformado en más de un 60 %.