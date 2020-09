Aislamiento para un pueblo cacereño de 900 vecinos que tiene 106 contagiados

El Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura ha aprobado este miércoles el asislamiento social de la localidad cacereña de Eljas, que tiene poco más de 900 habitantes y que acumula más de un centenar de positivos.

Así lo ha anunciado la vicepresidenta primera y consejera Hacienda y Administración Pública, Pilar Blanco-Morales, en una rueda de prensa al término de la reunión.

Las medidas especiales de intervención administrativa de carácter específico y temporal relativo a Eljas y otras dos localidades extremeñas autorizadas por el Gobierno regional deberán ser ratificadas por la autoridad judicial.

El alcalde de Eljas, Antonio Bellanco, pidió esta semana a sus vecinos que no salgan de casa si no es estrictamente necesario e hizo un llamamiento a los familiares que están fuera para que no vayan al pueblo.

Bellanco comunicó este martes a los vecinos a través de las redes sociales que en el municipio había 106 positivos confirmados, según le habían transmitido las autoridades sanitarias.

La Junta de Extremadura declaró el brote de Eljas el pasado 18 de septiembre por 27 positivos (100 contactos estrechos) y desde este lunes el alumnado del pueblo, tanto el que estudia fuera de su localidad como el que está matriculado en el CEIP Divina Pastora (32), pasó a la enseñanza telemática.

En esta localidad y en Malpartida de Cáceres, donde se mantiene la libertad de movimientos, habrá además limitaciones de aforo y de reuniones en lugares públicos y privados, según el acuerdo adoptado por la Junta.

Además, se han prorrogado las medidas especiales que estaban implantadas en Cabeza del Buey (Badajoz), que no implicaban aislamiento social.

A pregunta de los periodistas, Blanco-Morales ha señalado que la preocupación por los datos de la evolución de la pandemia es máxima, constante y a ello dedican todos sus esfuerzos y recursos, y no ha descartado solicitar los medios que el Gobierno ha puesto a disposición de las comunidades autónomas si fuera necesario.

A la vicepresidenta le llama la atención que, sabiendo cómo se comporta el virus, haya que apelar todavía a la mascarilla, al distanciamiento social y a la higiene, ya que en un porcentaje muy elevado los contagios en Extremadura se producen en las reuniones familiares y sociales.