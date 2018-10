La Aiqbe acude a la feria de la industria del plástico, ChemPlast, con el reto de atraer inversores

La Asociación de Industrias Químicas, Básicas y Energéticas (Aiqbe) de Huelva acudirá a ChemPlast Expo, la feria del sector de la química y el plástico que se celebrará en Madrid los próximos 6, 7 y 8 de noviembre, con el reto de atraer inversores de este sector a Huelva.

Así lo ha puesto de manifiesto el gerente de la Aiqbe, Rafael E. Romero, que ha destacado el futuro de la industria del plástico y las sinergias que se podrían dar entre este sector y la industria química y energética onubense.

De este modo, ha explicado que en el futuro, con la proliferación de los coches eléctricos, el plástico tendrá un papel fundamental en su fabricación, por lo que ha incidido en las oportunidades de negocio que podrían venir aparejadas a la implantación de este sector en Huelva.

En concreto, ha recordado que Huelva cuenta con "fabricantes de cobre y de otros elementos químicos que lleva un coche eléctrico", por lo que esto "nos posiciona muy bien para el desarrollo de este sector", ha continuado.

Además, respecto a las fortalezas de Huelva, ha señalado que el núcleo industrial onubense ofrece la proximidad a la generación de electricidad, un buen clima, aspecto "esencial" para la industria del plástico puesto que no se van congelaciones, algo que supone "un gran coste" en industrias situadas en zonas del norte, entre otras, como la disponibilidad de terreno para su implantación y la de sus clientes para facilitar todo el proceso productivo, entre otras.

No obstante, ha lamentado que estas bondades se vean empañadas en las redes sociales y en la imagen de Huelva por una contestación social, que es "minoría", pero que "marca las decisiones empresariales" que optan por territorios donde no se dé esta circunstancia. Por tanto, ha enfatizado que "cuando se ataca a la industria, no solo se ataca a esta actividad, sino que se ataca al resto de sectores económicos" porque se cuestiona el territorio, a su juicio, de manera global, algo que afecta a que nuevos proyectos se decidan por Huelva.