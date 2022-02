Aina Amengual será la candidata de MÉS per Marratxí a las elecciones de 2023

Aina Amengual ha sido elegida este sábado candidata de MÉS per Marratxí a las próximas elecciones municipales que se celebraran en mayo de 2023.

Según ha informado MÉS per Marratxí este sábado en nota de prensa, MÉS per Marratxí ha elegido esta jornada a Aina Amengual como su candidata para las próximas elecciones municipales que se celebrarán el mayo de 2023. La actual regidora de Igualdad, Servicios Sociales, Educación, Formación y Trabajo ha sido elegida por unanimidad en una asamblea celebrada en el Museu des Fang, en Sa Cabaneta.

Durante el encuentro también se ha elegido a Josep Ramis, regidor de Cultura, Cerámica, Ferias y Fiestas y Patrimonio Histórico, como nuevo coordinador de la formación marratxinera en sustitución de Joan Francesc Canyelles, y Marçal Trias ha sido reelegido secretario de organización.

Amengual ha apuntado que ha presentado su candidatura como cabeza de lista "para poder dar continuidad al proyecto que se puso en marcha en el 2015 y que todavía continúa a día de hoy, con el deseo de poder llevar a cabo una política valiente, justa, y en clave feminista que se preocupe por garantizar unas condiciones de vida dignas para toda la población de Marratxí, en coherencia con los valores de MÉS".

"Marratxí necesita seguir apostando por las políticas que pongan a la ciudadanía en el centro y seguir trabajando por la cohesión social del municipio. Un Marratxí más verde, más sostenible y más amable con las personas, será un municipio mucho más querido por todo el mundo", ha terminando diciendo.

Mientras, el nuevo coordinador de MÉS per Marratxí, Josep Ramis, ha dicho presentarse "con la ilusión de continuar trabajando por Marratxí con las personas como centro de la política". "En 2015 logramos el reto de que Joan Francesc Canyelles fuera el primer alcalde republicano, de izquierdas y soberanista de la historia del municipio, y de cara al 2023 tenemos que hacer de Aina Amengual la primera alcaldesa de Marratxí", ha añadido.

Por su parte, el coordinador general de MÉS per Mallorca y candidato al Govern, Lluís Apesteguia, ha asegurado que "MÉS per Marratxí es la demostración de trabajo constante y principios que el 2015 consiguió tumbar años de gobiernos de derechas y liderar el cambio que necesitaba el municipio".

Apesteguia ha finalizado recordando todos los hitos conseguías por MÉS al frente del Ayuntamiento de Marratxí, como la residencia y el centro de día de Pòrtol, la eliminación de la deuda de 12 millones de euros o el impulso a los servicios sociales municipales, entre otros, y ha felicitado a la candidata Aina Amengual, así como también al nuevo coordinador Josep Ramis.

El acto también ha contado con la presencia de la portavoz de MÉS per Mallorca, Marta Carrió, y de la secretaria de territorial, Maria Ramon, quien ha apuntado que "MÉS per Mallorca es un partido que cree y practica el municipalismo, por este motivo hay que fortalecer las agrupaciones". "La elección de Aina y de Josep como cabeza de lista y coordinador de MÉS per Marratxí marcan el camino para seguir liderando un nuevo gobierno de izquierdas en el municipio a partir de 2023", ha asegurado.