Aierdi dice que la critica de Maya a los planes en Beloso y la UPNA es "postureo electoral"

El vicepresidente segundo y consejero de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos del Gobierno de Navarra, José María Aierdi, ha afirmado que las críticas que ha realizado el alcalde de Pamplona, Enrique Maya, sobre el planeamiento que está realizando el Ejecutivo foral para las zonas de Beloso y Arrosadía son "postureo electoral".

Enrique Maya ha defendido este miércoles que se construyeran viviendas en Arrosadía y que Beloso, en la zona de la comisaría de Policía Foral, mantuviera sus usos dotacionales. Finalmente, el Gobierno de Navarra ha apostado por la construcción de 225 viviendas en el actual solar de la Policía Foral.

Aierdi ha señalado, en declaraciones a Europa Press, que "a estas alturas no se entienden las declaraciones" del alcalde "ni en relación a Beloso ni en relación a Arrosadía". Así, sobre Arrosadía ha explicado que la posibilidad de construir viviendas está "parada" desde 2019 porque "es imposible tramitar una modificación en los términos que plantearon, legalmente es imposible". "Compartimos que en ese ámbito se puedan desarrollar actuaciones residenciales pero en este momento el uso previsto es el educativo y por tanto eso tiene que excluirse de ámbito del PSIS de la UPNA", ha asegurado.

Así, ha señalado que el Ayuntamiento puede ser partidario de "obtener un uso residencial" de la zona próxima a la UPNA, "subastarla y obtener dinero rápido", pero el Gobierno foral es "partidario de plantear una solución conjunta a los problemas que existen en este momento".

También ha cuestionado que Maya critique que el Gobierno haya impulsado un Plan Sectorial de Incidencia Supramunicipal (PSIS) para el desarrollo de Beloso, donde todas las viviendas, 225, serán de protección oficial. "Entiende el alcalde que afecta a la autonomía municipal de Pamplona y sin embargo no le pareció mal la tramitación del PSIS de Salesianos, en el que todas las viviendas que se acometían, 500, eran libres", ha afirmado.

Finalmente, ante el planteamiento de Maya de que el plan del Gobierno puede ser una "simple venganza" por la venta de suelo que ha hecho el Ayuntamiento, Aierdi ha dicho que "no tiene nada que ver" y ha explicado que el PSIS de Beloso comenzó en 2021, cuando la decisión del Consistorio sobre la venta de suelo ha sido en 2023. "Yo no soy bruja y no tengo la varita mágica que me diga qué va a pasar dos años después", ha asegurado.