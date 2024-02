Aierdi apuesta por una "discriminación positiva" en fiscalidad para el sector primario frente al sistema de módulos

El consejero de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra, José Mari Aierdi, ha apostado por una "discriminación positiva" en materia de fiscalidad para el sector primario con medidas que sean "más justas" que el sistema de módulos que, según ha señalado, "no forma parte de los elementos que considera el Gobierno en este sentido".

En declaraciones a los medios de comunicación, Aierdi ha expresado su "respeto al derecho ciudadano a expresar la opinión que se tenga sobre las diferentes cuestiones", en este caso a las movilizaciones del sector primario "reivindicando medidas que permitan salir de esa situación de incertidumbre que vive el sector". Al respecto, ha afirmado que el Ejecutivo foral "mantiene una relación permanente" con el sector primario y la industria agroalimentaria, "que para Navarra es fundamental". "Es el segundo sector económico de nuestra comunidad y, por lo tanto, esa cadena desde el sector primario a la producción de productos de calidad son fundamentales para el futuro de Navarra", ha valorado.

Así, ha recordado que este viernes se reunirá el Consejo Agrario, en el que están representadas tanto las organizaciones agrarias, cooperativas, como distintos representantes del Gobierno, para analizar la situación, "los problemas que se están planteando y de qué manera podemos afrontar soluciones, que algunas de ellas podrán plantearse en el marco de nuestra comunidad y otras que, lógicamente, exigirán compromisos a otros niveles".

Una reunión en la que participará el consejero de Economía y Hacienda, José Luis Arasti, ya que "una parte de las reivindicaciones que se nos ponen encima de la mesa tienen que ver con la fiscalidad"; así como una representación del departamento de Cohesión Territorial, "porque la fiscalidad, en los términos en los que estamos trabajando, la vamos a plantear en dos proyectos de ley que se están trabajando en el Gobierno: una ley de despoblamiento y una ley de desarrollo rural".

El consejero ha destacado que "lo que pone de manifiesto el resultado de la convocatoria de movilizaciones que se está produciendo es que, a pesar de que se ha producido de una manera muy autónoma, no a partir de la movilización expresada por las organizaciones agrarias inicialmente, el sector ha respondido porque vive una situación complicada y, en este sentido, esa situación no va a cambiar si no somos capaces de establecer medidas de discriminación positiva hacia esos territorios, medidas de discriminación positiva que tienen que ver con la fiscalidad".

Al respecto, ha opinado que "hay otras medidas más justas que van a afrontar mejor los retos que tiene ese mundo rural que una medida como la de los módulos, que puede ser injusta en función de los rendimientos que cada uno de estos sectores pueda tener". "Creemos que es más razonable que utilicemos todo el paquete de medidas fiscales que se pueden adoptar al margen de esa medida" que "no forma parte de los elementos que considera el Gobierno en este sentido".

En cuanto a la aplicación de la Ley de la Cadena Alimentaria, Aierdi ha destacado que "una parte del incremento de estructura que ha tenido nuestro departamento se debe, precisamente, a los recursos que se han tenido que habilitar para que ese Observatorio -de la cadena alimentaria- sea efectivo y tiene que jugar un papel fundamental".

"Tenemos que ser capaces de analizar el conjunto de la cadena, no solamente la primera parte, no solamente la relación existente entre el productor y el transformador, sino también toda la cadena de comercialización y ver que toda la cadena, los costes se ven compensados con los precios que se pagan", ha planteado. También "analizar dónde existe, si existe, un exceso de plusvalía en alguna de las partes para que haya un reparto más justo entre todos los miembros de esa cadena porque, si no, habitualmente el primero, el más débil, es el que sufre los efectos de estas situaciones", ha indicado.

Finalmente, José Mari Aierdi ha reconocido que, a nivel europeo, "la lucha contra la inflación está haciendo que una de las medidas sea ajustar los precios agroalimentarios y esto está afectando de una manera muy negativa al sector productor".