¿Por qué Pedro Sánchez incluye ahora la palabra España en su lema de campaña?

La sede del PSOE ha sorprendido este lunes con otro lema de precampaña. "Ahora Gobierno, ahora España" colgado de su fachada de la calle Ferraz. Lo ha hecho tan solo cuatro días después de que desplegara otro gran eslogan de su sede "¿Y ahora...? Avanzar” . “Han caído en la cuenta que es mejor incluir al palabra España”, ha señalado Carlos Herrera.

Sin embargo reconoce el comunicador “poner 'ahora España' tiene el problema de que alguien te diga '¿y antes no?'. Y que sobre todo que te recuerde el oportunismo que parece llevar esa afirmación”, ha continuado. Una frase que ademçás tiene su 'aquel' y que como el propio Herrera ha recordado “fue el eslogan de la fundación Francisco Franco hace un año”.

En 'Herrera en COPE', el periodista Juan Manuel Marqués Perales, autor de 'El cambio andaluz. Cómo perdió el poder el PSOE de Susana Díaz' ha reconocido el “oportunismo y oportunidad”, que conlleva este cartel que confirma “un giro en la estrategia de Sánchez", si bien ha reconocido que “España no ha sido algo ajeno al PSOE”.

Es una clarísima reacción en el viaje del centro que ha emprendido Sánchez con cierta habilidad

En este sentido Carmen Torres ha advertido de la “rápida” reacción de los socialistas tras haber comprobado que Iñigo Errejón no había llamado a su partido 'Más España' si no 'Mas País”. “Errejón no se ha atrevido a dar ese paso al contrario queo Sánchez que quiere esa identificación, dejar claro que él es la estabilidad y la buena marcha de todo y que todo lo demás es el caos”.

Para Sonsoles Ónega, 'ahora España' "es una clarísima reacción en el viaje del centro que ha emprendido Sánchez con cierta habilidad”. No obstante la periodista ha celebrado' “la superación de los complejos con España por parte de la izquierda -que Errejón ha puesto de manifiesto- y que ahora por oportunidad, oportunismo o electoralismo, está en la banderola del PSOE".

El acto de presentación de la campaña del PSOE tendrá lugar este mediodía en el madrileño espacio Próxima Estación, situado en Príncipe Pío, aunque en la sede del PSOE en la calle Ferraz ya han colgado una gran lona roja en la que puede leerse el que será su lema de campaña.

¡Atent@s! �� Así amanece #Ferraz porque... ����



�� Ahora, Educación



����‍�� Ahora, Empleo



�� Ahora, Cambio Climático



����‍♀️ ����‍♂️ Ahora, Igualdad real



���� Ahora, Europa



⚖️ Ahora, Justicia Social



���� Ahora, Pensiones



���� No tenemos tiempo que perder



— PSOE (@PSOE) 30 de septiembre de 2019

Un eslogan que coincide con el mensaje que repite en los últimos días el presidente del Gobierno en funciones, quien se muestra convencido de que tras las elecciones del 10N "habrá Gobierno socialista o seguiremos en el bloqueo".

En el acto de este lunes, Sánchez estará arropado por buena parte de su Ejecutiva y de ministros de su gabinete.

La presentación de la campaña de los socialistas tiene lugar después de que el Comité Federal del PSOE marcara el pasado sábado la estrategia electoral del partido para el 10N.

En esa reunión, el Comité Federal otorgó un mandato al Comité de listas para conformar las candidaturas que, en principio, serán la mismas que ya concurrieron el 28 de abril.

El Comité electoral se reúne también a partir de las diez de esta mañana y dará a conocer esta tarde la composición de las listas, en las que no se esperan novedades.