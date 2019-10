Aguirre sobre Púnica: "estoy convencida de que mi inocencia prevalecerá"

La expresidenta madrileña Esperanza Aguirre ha manifestado su "satisfacción" por declarar en el caso Púnica y poder explicar su falta de responsabilidad en los hechos, "en el supuesto de que se hubieran cometido", como la existencia de una caja b en el PP de Madrid, que ella ha negado ante el juez.

"Estoy convencida de que mi inocencia prevalecerá", ha preconizado Aguirre en declaraciones a los medios a su salida de la Audiencia Nacional, tras prestar declaración este viernes como investigada ante el juez del caso Púnica, Manuel García Castellón.

"Nunca he hecho, ni he consentido, ni he conocido, ni he dejado de ejercer la diligencia necesaria para evitar ningún hecho que fuera una irregularidad y mucho menos una ilegalidad en el supuesto de que se hubieran cometido", ha asegurado la ex líder del PP en una breve comparecencia en la que no ha aceptado responder a preguntas de los periodistas.

Por eso ha dicho estar convencida de que se acabará demostrando su inocencia y ha manifestado su plena confianza en la Justicia. "Estoy segura de que se hará justicia", ha concluido.