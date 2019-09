Aguirre siempre negó las prácticas corruptas de las que le acusa el juez

"Esto es un registro a los señores que aparecen presuntamente en una agenda, y financiación ilegal del PP de Madrid, que a mí me conste, no ha habido nunca", declaró la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre el 11 de febrero de 2016, tras varios registros en despachos relacionados con el caso Púnica.

La entonces presidenta del PP madrileño fue más allá aquel mismo día y se mostró tajante al rechazar cualquier responsabilidad en este asunto: "De ninguna manera puedo decir yo que haya tenido que ver con la financiación ilegal. En absoluto. No hay indicios, ni está probado. Aquí no ha habido nada de todo eso".

En estas declaraciones suyas se resume el tono de todos los comentarios que Aguirre ha hecho públicamente desde que en octubre de 2014 estallara el caso Púnica, que llevó a prisión a su número dos en el PP de Madrid, Francisco Granados, y después al entonces presidente autonómico Francisco González.

En un primer momento, Esperanza Aguirre pidió perdón por haber nombrado al exconsejero Granados y aseguró no haber tenido "la menor sospecha" sobre un comportamiento delictivo por su parte. Ya desde el Ayuntamiento de Madrid, como concejala del PP, siguió mostrando distancia sobre todo cuanto tenía que ver con las indagaciones del juez Manuel García Castallón.

Una defensa de su inocencia que reiteró encendidamente tras los registros de febrero de 2016 ordenados por el juez en varios despachos, entre ellos el del exgerente del PP de Madrid Beltrán Gutiérrez, actuaciones que le llevaron a dimitir, por sorpresa, como líder de los populares madrileños.

Eso sí, sostuvo que tras 33 años en política había nombrado 500 cargos y solo dos le habían salido "rana" y llegó a proclamar que, aunque le imputaran "constantemente" por otras cuestiones, "por corrupción es por lo que no me van a imputar".

Continuaron las investigaciones judiciales y las pesquisas sobre la financiación del PP en Madrid, y Esperanza Aguirre siempre negó tener cualquier conocimiento sobre las prácticas anómalas que salían a la luz.

En junio de 2016 aseguró que no tuvo sospecha alguna de que Francisco Granados recaudara dinero para el PP de 2011 a 2014, como apuntaba la Guardia Civil, y hacía ver que ella misma le había cesado en 2011 por pérdida de confianza.

Es más, en diciembre del mismo año se mostraba "segura" de que Granados no tenía información que la pudiera comprometer, y en marzo de 2017 sentenciaba cuando se le preguntaba por la presunta financiación ilegal del PP que tenía la "certeza" de que todos los actos del partido se financiaban "legalmente".

Como al referirse al caso Lezo, también relacionado con supuesta financiación irregular de su partido; meses más tarde, en marzo de 2018, afirmaba que en 35 años de trayectoria política nunca había hecho "trampas" y recordaba que ya había asumido en su día responsabilidades políticas al dimitir de sus cargos.

Hace tan solo dos semanas, en la toma de posesión de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y una vez que la Fiscalía Anticorrupción había pedido su imputación el caso Púnica, volvía a defender su completa inocencia.

Sostenía que, como ella no ha hecho "nada irregular" y tampoco nada ilegal, "pueden investigar lo que quieran". Ahora, Esperanza Aguirre, se encuentra imputada junto a la también expresidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, por la presunta financiación ilegal del Partido Popular de Madrid.

Aguirre declarará "con mucho gusto" para defender su inocencia

La expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre ha asegurado que irá a declarar "con mucho gusto" para defender su inocencia y ha negado cualquier vinculación con la trama Púnica, al señalar que el contenido del auto por el que se le imputa es "completamente falso" en lo referente a ella.

"Me he enterado por los medios de que el Juez me cita a declarar como investigada", ha indicado la exdirigente 'popular' en un texto remitido a Europa Press y en el que ha señalado que aún no le ha llegado la citación del Juez para prestar declaración como investigada.

Así, ha insistido en que el contenido conocido en los medios sobre el auto de imputado es "completamente falso" a lo que ella se refiere y se muestra dispuesta a declarar y colaborar con la Justicia para defender su inocencia.