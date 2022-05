Aguirre ratifica que el proyecto de gasolinera de Palomares es "viable desde el punto de vista sanitario"

El consejero de Salud de la Junta de Andalucía, Jesús Aguirre, ha expuesto en una respuesta escrita a una pregunta parlamentaria del diputado autonómico de Unidas Podemos Ismael Sánchez (IU), que el informe de Evaluación de Impacto en Salud (EIS) emitido por su departamento respecto al proyecto de nueva gasolinera promovido por Petroprix Energía junto a las viviendas de la calle Loma Verdejena de Palomares del Río (Sevilla), determina que "dicha actividad se considera viable desde el punto de vista sanitario, con las medidas descritas en el expediente".

Así figura en esta contestación escrita fechada el pasado 17 de marzo, en la que el consejero sostiene que "la Administración sanitaria de la Junta de Andalucía ha ejercido las competencias que la normativa le otorga en este tipo de actividad, que es la emisión de un informe EIS en el expediente administrativo de competencia municipal, que es el otorgamiento de la calificación ambiental dentro de la licencia de actividad".

Al punto, y en esta respuesta recogida por Europa Press, detalla que el informe de Evaluación de Impacto de Salud respectivo a esta actuación fue emitido por la Delegación Territorial de la Consejería de Salud el 11 de agosto de 2021, toda vez que la licencia de obras concedida para esta gasolinera, rechazada por los vecinos de la calle Loma Verdejana por la cercanía a las viviendas, es la base principal de la reciente moción de censura aprobada por el Ayuntamiento de Palomares del Río.

LA MOCIÓN DE CENSURA

Mediante dicha moción de censura, promovida por Cs junto a dos ediles del PP expedientados por la operación y las que fueran capitulares de Podemos y Vox, declaradas no adscritas a cuenta de esta maniobra; fue desalojada del poder la socialista Ana Isabel Jiménez Salguero, siendo proclamado nuevo alcalde Manuel Benjumea, de Cs.

Para la moción de censura, los promotores de la misma esgrimían la "inacción" y "falta de soluciones" del anterior Gobierno local del PSOE a la fuerte y repetida demanda vecinal y de la oposición respecto a que sea anulada la licencia de obras concedida para la instalación de una gasolinera muy cerca de las viviendas de la calle Loma Verdejena.

La ya exalcaldesa, de su lado, insistía en que ante "procedimientos reglados" como este, "no cabe discrecionalidad", reiterando que ella tampoco quiere la instalación de la gasolinera y que revocar la licencia de la nueva gasolinera supondría "un delito de prevaricación". Además, alertaba de "intereses personales", pues "casualmente, dos concejales que firmaban esta moción" de censura residen en la zona afectada por el proyecto de nueva gasolinera.

La propia secretaria general del Ayuntamiento explicaba que el planeamiento urbano en vigor al momento de conceder la licencia de obras avala la citada autorización, avisando de que "se está intentando arreglar vía Alcaldía una falta de actuación en su momento", en alusión a no haber "limitado la implantación de la gasolinera" mediante el planeamiento urbano. "No hay artículo para revocar la licencia. La Alcaldía no tiene competencias para revocar las licencias por oportunidad", enfatizaba la secretaria general.

FECHA COINCIDENTE

Para los promotores de la moción de censura, en cualquier caso, "ni la alcaldesa ni su equipo han impulsado el expediente de una ordenanza reguladora de estaciones de servicio, desatendiendo la voz de la oposición". Es más, alertaban de que "llama poderosamente la atención" que la citada modificación del planeamiento urbano y la licencia de obras de la gasolinera fueran aprobadas "en la misma fecha", considerando que la ya ex primer edil y su Gobierno se habían posicionado "en colisión frontal con toda la oposición y la vecindad".

A la hora de tomar posesión como nuevo alcalde, Manuel Benjumea, portavoz de Cs y además diputado provincial de la formación naranja, manifestaba así su compromiso para que la citada estación de servicio "no sea una realidad".

Bajo su mandato, el pleno ha aprobado recientemente iniciar un nuevo procedimiento para la posible declaración de lesividad de la resolución municipal correspondiente a la licencia de obras concedida para la instalación de la gasolinera, suspendiendo la "ejecución" de dicha resolución hasta la finalización de la nueva tramitación.