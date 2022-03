Aguirre: Se ha encontrado a la persona adecuada para resolver la crisis de PP

La expresidenta madrileña y del Senado Esperanza Aguirre ha dicho este lunes en Murcia que "el PP ha encontrado" en el jefe del Ejecutivo gallego, Alberto Núñez Feijóo, "a una persona que por su inteligencia, profesionalidad y éxitos políticos es la adecuada para resolver la crisis del partido".

Antes de presentar su libro "Sin complejos", ha comentado a los periodistas en un acto público que "tenemos un centro derecha que en lugar de estar unido, como José María Aznar se lo había legado a Mariano Rajoy, está dividido en tres, como este lo dejó a Pablo Casado".

"Hoy tenemos que tratar de unirlo, ya parece que por suerte solo con dos, con lo que es más fácil obtener 176 escaños", ha comentado en referencia a la irrelevancia de Cs que predicen las encuestas.

Según sus palabras, "Feijóo ha venido para aglutinarlo y esperemos recuperar todos los votos que hemos perdido al irse a Vox y junto a este partido, el PP puede alcanzar" mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados y desalojar a Pedro Sánchez de la Moncloa.

"El cordón sanitario ya se hizo en 2002 en Cataluña al PP con el Pacto del Tinell para no pactar con él, pero a mí, a la que entonces llamaban la derecha extrema, me trae al fresco. Lo que importa es si el partido es constitucional o no, si defiende esos valores, y Vox lo hace", ha añadido.

"Hay cosas que me apartan de Vox y con las que no estoy de acuerdo, pero con otras, las más importantes, la unidad de España, la defensa de la propiedad y de la libertad, coincido totalmente", ha concluido tras referirse a las crisis como oportunidades, tanto en su partido como en Ucrania.

Al acto convocado por la Asociación de Mujeres Empresarias, Directivas y Ejecutivas, han asistido el expresidente murciano Ramón Luis Valcárcel; la portavoz del PP regional, Miriam Guardiola; el consejero de Presidencia, Marcos Ortuño, y la alcaldesa de Archena, Patricia Fernández.