Aguirre dice que Vox "no tiene nada que ver con las movilizaciones" de agricultores pero "comparten sus inquietudes"

El conseller de Agricultura, José Luis Aguirre, ha señalado que el partido al que pertenece, Vox, no tiene "nada que ver" con las movilizaciones de agricultores que se están produciendo este martes pero ha señalado que "comparten sus inquietudes".

Así se ha pronunciado Aguirre en declaraciones en la rueda de prensa posterior al Pleno del Consell, donde ha señalado que no sabe si las movilizaciones estaban "solicitadas en orden o no" pero "sí que había oído que se iban a celebrar". "Eran algo público, son convocatorias por Whatsapp", ha señalado.

Aguirre ha llamado "a la sensatez y a la cordura": "Creo que estamos en un país en que todavía nos podemos manifestar para reclamar nuestras reclamaciones y que cualquier colectivo agricultor debe tener derecho a manifestarse, pero debe hacerlo de acuerdo con las normas y por eso apelaba a la sensatez, a la cordura y a la unidad de todos".

Sobre el involucramiento de Vox en estas movilizaciones, ha señalado que los agricultores convocantes "no querían ni compartir la convocatoria, ni que estuvieran presentes las organizaciones agrarias, ni que estuviera ningún partido político, incluyendo a Vox".

"Vox no tiene nada que ver con estas movilizaciones, las ha, por lo que yo tengo entendido, convocado una plataforma y por vía de whatsapp, pero no conozco ni el procedimiento, ni el origen, ni la convocatoria. Sí que me consta que están siendo respaldadas por muchos agricultores en todo el territorio nacional", ha manifestado.