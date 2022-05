Aguirre asegura que no conocía a Villarejo cuando habló con él en 2014

La expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre ha reconocido que habló con el excomisario José Manuel Villarejo en 2014, pero ha asegurado que entonces ella no le conocía porque "no era conocido", y que se enteró de quién era en 2018.

Lo ha dicho Aguirre en una entrevista en Cuatro en alusión a las conversaciones grabadas entre ella y Villarejo desveladas por El País, en una de las cuales la expresidenta le encomienda al excomisario no pedir diligencias contra ella en el proceso que se abrió cuando aparcó su coche en un carril bus de Gran Vía para ir al cajero y se dio a la fuga, y otra en la que ambos hacen diferentes comentarios sobre exmiembros de su Gobierno.

"Nadie en España sabía quién era Villarejo en 2014, cuando me entero, en 2018, doy una rueda de prensa y explico que le he conocido sin saber que era él, sino un tío de la Asociación Transparencia y Justicia", ha dicho la expresidenta, que ha explicado que habló con Villarejo porque le llamó un juez decano de Plaza de Castilla diciendo que el presidente de la mencionada asociación la quería ver, tratándose en cambio del excomisario.

Ha aseverado Aguirre que ella no acordó "nada" con Villarejo, y que el juez decano le dijo que lo que tenía que decirle al excomisario era que no hiciese más diligencias, y ha negado que ella le pidiese ningún favor, pese a que en los audios así lo pide la expresidenta madrileña.

"Desde que yo entro en esa reunión, él dice: 'No te preocupes que no voy a seguir adelante con ello'. Y yo le digo: 'Además me harías un favor si no recurrieras'. Pero es que este señor era la acusación popular, no era Villarejo", ha insistido Aguirre.

La expresidenta, que ha calificado la publicación de esta información como "cortinas de humo" de Pedro Sánchez, ha añadido que Villarejo no sólo la ha grabado a ella tras recurrir su causa, sino a un "ministro del Gobierno de España que sí hizo algo irregular", sobre el que no ha desvelado su identidad, pero ha insinuado que es gallego.

"Es paisano tuyo", le ha dicho a una colaboradora del programa que es de dicha comunidad autónoma.

En esa conversación entre Aguirre y Villarejo, el excomisario dice que Alfredo Prada era un choricete a lo que Aguirre replica: Total, ese sí que lo era, ese sí que adjudicó la Ciudad de la Justicia

Sobre esta afirmación, Aguirre ha recordado que ella cesó a Prada en el 2008 y la conversación se produjo en 2014 y ha argumentado que se lo diría a Villarejo por "darle la razón, hacerle la pelota" y para "no llevarle la contraria y no se arrepintiese de no seguir yendo contra" ella, pero que "no tenía ninguna prueba".

También se han filtrado grabaciones de la ex secretaria general del PP entre 2008 y 2018, Dolores de Cospedal, en las que acusa a Aguirre de filtrar información a los periodistas sobre los papeles de Bárcenas, sobre lo que la expresidenta ha dicho hoy que Cospedal la pone "verde porque en esa época estaba enfadada" con ella.

"Cuando dimití de la Comunidad de Madrid, me llamó esa misma noche exigiéndome que tenía que dimitir del PP de Madrid, le dije que no pensaba dimitir y ella estaba muy enfadada conmigo en ese momento", ha argumentado Aguirre, que ha opinado que Cospedal quería poner al frente del partido a dos personas que no fueran alcaldes ni presidentes, como Pío García Escudero.