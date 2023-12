Aguilera señala que el PSOE trabajará hasta situar al tren a Motril como "prioridad de las políticas europeas"

La europarlamentaria del PSOE Clara Aguilera ha asegurado que desde su formación, con el resto de agentes políticos, sociales y económicos de la costa de Granada, seguirán "trabajando para situar el tren a Motril como una prioridad de las políticas europeas de transporte".

Así se ha pronunciado en una nota tras conocer que la Comisión Europea de Transportes ha hecho decaer la enmienda promovida por el Grupo Parlamentario Socialista Europeo para la inclusión del ramal Granada-Motril en la Red Transeuropea de Transporte, que el Europarlamento aprobó el pasado mes de abril y que aceptó el Consejo.

Aguilera ha subrayado que el PSOE "no solo mantendrá la defensa de este proyecto, sino que continuará trabajando intensamente, como ha hecho hasta ahora, para que esta infraestructura ferroviaria se convierta en una realidad".

Así, ha explicado que "fue la Delegación Socialista en el Parlamento Europeo la que impulsó el registro de la citada iniciativa para que se incluyera el tramo Granada-Puerto de Motril en la Red Global Ferroviaria Europea y pudiera optar en un futuro a fondos europeos".

La europarlamentaria socialista ha destacado también el "apoyo expreso" del Gobierno de España al tren a Motril, como así lo puso de manifiesto en su visita al municipio motrileño el pasado mes de abril la que fuera ministra de Transportes Raquel Sánchez, quien valoró la "necesidad" de esta conexión entre la capital y el litoral granadino.

"Un paso clave, puesto que era necesario el respaldo del Ejecutivo estatal cara a la Unión Europea", ha apuntado Aguilera, que ha lamentado que finalmente "no haya prosperado esta enmienda por decisión de la Comisión Europea de Transportes que no ha aceptado enmiendas que no estuvieran sustentadas por informes técnicos de la UE".

En ese contexto, ha aseverado que "persistiremos en esta lucha, con la misma intensidad, por lo que ahora toca remangarse", y ha valorado "el esfuerzo y trabajo realizado por el Puerto de Motril y por otros agentes políticos, sociales y económicos".