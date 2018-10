Aguado y Villacís abanderan el liberalismo y se postulan como "única alternativa a los viejos partidos y al populismo"

Los portavoces de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid y en el Ayuntamiento de la capital, Ignacio Aguado y Begoña Villacís, respectivamente, han llenado este sábado el Teatro Capitol de la Gran Vía, donde, ante 1.200 personas, se han presentado como abanderados del "liberalismo" y "única alternativa real a los viejos partidos y al populismo".

Villacís ha asegurado que estos últimos años bajo el Gobierno de Ahora Madrid, al que ha calificado como "un auténtico desastre", han sido "cuatro años perdidos". "Son la nada, son un capítulo a olvidar, y nosotros nos vamos a encargar de que ocurra", ha aseverado.

"Así que en las próximas elecciones va a haber dos opciones, la gente va a poder elegir entre intervencionismo y liberalismo", ha afirmado Villacís, quien ha subrayado que Cs piensa que "los madrileños son mayores de edad y piensan por sí solos".

Para Villacís, "el aire de Madrid es libertad", y ha destacado que en la capital "nadie te pregunta de dónde eres", porque se compone de gente de toda España que ha llegado a Madrid "a currar".

"A los madrileños no nos gusta ser asistidos, no nos gusta ser pastoreados, no nos gusta a una mayoría ser subvencionados --a su mayoría sí, pero a la nuestra no--, sino que nos gusta currarnos nuestras propias oportunidades", ha manifestado.

En este sentido, ha asegurado que "pensar en el intervencionismo como una fórmula para los madrileños no funciona, ni ha funcionado ni va a funcionar", porque "los madrileños son seres libres y necesitan libertad, por tanto, necesitan liberalismo". "Y eso es lo que nosotros les vamos a ofrecer en estas elecciones", ha apostillado.

"SI LOS HEMOS HECHO EN CATALUÑA, POR QUÉ NO EN MADRID"

Por su parte, Aguado ha recordado que Cs ha conseguido que "por primera vez en la historia un partido no nacionalista haya ganado en Cataluña en votos". "Si lo hemos hecho en Cataluña, ¿por qué no en Madrid?", se ha preguntado.

"Y es que somos, y lo hemos demostrado con hechos, no con palabras, el único partido capaz de hacer frente al nacionalismo y a los populismos, el único partido que demuestra con hechos y no con palabras que los corruptos se van a su casa en aquellos lugares donde somos decisivos, y creo que hemos demostrado con hechos y no con palabras que somos la única alternativa real a los viejos partidos y al populismo", ha manifestado.

Tras calificar esta Legislatura como "una Legislatura de transición", ha dicho que Cs ha conseguido que el PP "deje de gobernar de manera incontrolada, no fiscalizada", y ha sacado pecho por la bajada de las tasas universitarias, la ley de gratuidad de los libros de texto Y la rebaja de las escuelas infantiles públicas, así como la reciente aprobación de su gratuidad.

En esta línea, se ha jactado de "haber conseguido en tres años algo que ni el PSOE ni el PP han conseguido en 20, que es apostar por la familia y por la conciliación, ofrecer ayudas, estar pendientes de los que lo están pasando mal, de los que llegan mal a final de mes".

"Somos progresistas, somos liberales y nos gusta meter la mano lo menos posible en los bolsillos de los madrileños", ha agregado, para subrayar que las rebajas fiscales que se han aprobado en esta Legislatura en la Comunidad las han presentado Cs.

"Si con 17 escaños hemos conseguido esto, os imagináis qué podemos hacer gobernando la Comunidad de Madrid", ha proseguido, al tiempo que ha afirmado que si Cs gobierna la región esta "será imparable", mientras que ahora "el Renaut 5 del PP no funciona".

Así, ha afirmado que "el proyecto del PP está agotado" y "hace falta un nuevo coche, un nuevo proyecto, un nuevo piloto", y ha agregado que la alternativa no puede ser "un PSOE podemizado".

En el acto ha participado el diputado nacional de Cs, Toni Cantó, quien ha acusado al bipartidismo de haber hecho "mucho daño" a Madrid, "al igual que en todo el país".

Según Cantón, para cambiar "hay que tener voluntad política y sobre todo, gente como Ignacio Aguado y Begoña Villacís", previsibles candidatos de Cs a la Comunidad y al Ayuntamiento a la espera de primarias.

Al evento han asistido representantes de la sociedad civil que van a colaborar con el proyecto de Ciudadanos, como Luis Natalio Royo, delegado territorial de ONCE Madrid; Silvia Barreda, experta en ciberseguridad; Miguel Ángel Folgera, consejero de la AVT; Javier Luengo, director Plena Inclusión Madrid; Carla Santiago, presidenta asociación mujeres gitanas; Joan Lino, medallista olímpico Atenas 2004; Olga del Valle, presidenta de Madrid Lo Vale o Alberto Ynzanga, experto en innovación.