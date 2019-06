Aguado traslada a Gabilondo que pactará con PP para que la Comunidad siga "progresando" con el PSOE en la oposición

El candidato de Ciudadanos a la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, le ha trasladado al candidato del PSOE, Ángel Gabilondo, su decisión de llegar a acuerdos de gobierno únicamente con PP para que "la Comunidad" pueda seguir progresando con los socialistas cuatro años más en la oposición.

En rueda de prensa, tras reunirse con Gabilondo durante apenas media hora, Aguado, ha incidido en que pese a que quiere hablar con todos los partidos políticos para luego mantener una buena relación en esta legislatura, solo quiere llegar a un acuerdo con la candidata del PP, Isabel Díaz Ayuso, para que la Comunidad siga "progresando con el PSOE cuatro años más en la oposición".

"El socio preferente de Cs para formar gobierno es el PP en la Comunidad y en toda España, porque no queremos que la Comunidad se convierta en un infierno fiscal, no queremos que la Comunidad recupere el impuesto de sucesiones, donaciones y patrimonio, no queremos más tasas ni que en la Comunidad lo que ha funcionado bien deje de hacerlo. Tenemos una visión contraria al PSOE", ha aseverado.

A su juicio, Gabilondo respalda la tesis de Pedro Sánchez, y "al igual que él hace guiños al separatismo" y quieren "liquidar" a los madrileños a impuestos y romper con la libertad", mientras que la formación 'naranja' quiere un país de "libres e iguales".

