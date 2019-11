Aguado subraya que la "honestidad" de Ayuso: "Si no confiara en ella, no sería presidenta"

El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ha subrayado que siempre ha creído en la "honestidad" de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, y ha recalcado que no estaría al frente del Ejecutivo regional ni gobernaría con ella si no tuviera confianza en ella.

Así lo ha detallado en declaraciones a la Cadena Cope, recogidas por Europa Press, para remarcar que Ciudadanos, su partido, nunca ha pedido su comparecencia en la comisión de investigación sobre Avalmadrid y que "no van a permitir" que se convierta en una "guerra" o "causa personal" contra ella, como a su juicio pretendían los grupos de la izquierda parlamentaria.

"Si yo no confiara en Isabel Díaz Ayuso, no sería presidenta ni yo gobernaría con ella y sería su vicepresidente. Si yo no confiara en ella habría pedido su comparecencia y no lo he hecho. En una decena de ocasiones he dicho que no iba a permitir que la comisión de Avalmadrid se convirtiera en una causa personal contra nadie", ha apuntado.

El vicepresidente regional sí es partidario de investigar qué uso se ha dado al dinero público en Avalmadrid dado que existen casi 200 operaciones que el Banco de España ha señalado como irregulares pero ha recalcado que ese asunto está desligado de la presidenta de la Comunidad de Madrid.

"Esa comisión no se ha abierto por ella (en referencia a Ayuso)", ha recalcado para apuntar que en Avalmadrid se han hecho "muchas cosas mal" que se deben investigar, para reprochar a los grupos de izquierda que quisieran usar este asunto para hacer "daño" a la presidenta regional.

TILDA DE "AUTÉNTICA OBSESIÓN" LO DE SÁNCHEZ CON MADRID

Por otro lado, Aguado ha reprochado la "auténtica obsesión" con Madrid que tiene el presidente del Gobierno central en funciones, Pedro Sánchez, a quien atribuye un afán de "acabar con la libertad educativa" y la enseñanza concertada.

"Tiene una obsesión para conseguir que subamos impuestos de alguna manera en Madrid y tiene obsesión de aplicar políticas fracasadas, como las que llevó su partido en Andalucía", ha censurado el vicepresidente regional.

En esta línea, ha asegurado que las cosas que funcionan "no hay que tocarlas" y que la política fiscal de la Comunidad de Madrid, basada en impuestos bajos, genera riqueza y empleo.

Aparte, ha acusado a Sánchez de estar "asfixiando financiera y económicamente" a la Comunidad de Madrid dado que la administración central adeuda "cientos de millones" a la región en concepto de financiación.

"Nos tiene secuestrados financieramente", ha insistido Aguado para reivindicar que, ante el gobierno "Frankenstein" de Sánchez con Podemos e independentistas, la Comunidad de Madrid será un "salvavidas" ante este posible Ejecutivo central.