Aguado, sobre el cierre perimetral de la Comunidad de Madrid: "Ayuso tiene la última palabra"

El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ha señalado este miércoles que la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, tiene "la última palabra" sobre el posible cierre perimetral de la región en el puente de Todos los Santos.

Díaz Ayuso comunicará la decisión definitiva sobre el cierre de las fronteras madrileñas, una vez concluida la reunión que mantendrá esta tarde con los presidentes de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page.

En la reunión del Consejo de Gobierno que se ha celebrado este miércoles, Aguado ha defendido que en los próximos dos puentes la Comunidad de Madrid quede cerrada perimetralmente para "proteger a los madrileños y también al resto de los españoles".

En la rueda de prensa telemática posterior a la reunión del Gabinete madrileño, el también portavoz del Gobierno regional ha opinado que el cierre perimetral de la región es "lo más prudente" para reducir los contagios.

"No estamos en la Comunidad de Madrid ni en el resto de España para fiestas, no estamos tampoco para puentes, sino que tenemos un enemigo común delante que cada vez que no hacemos las cosas bien se expande y se extiende y da al traste con todas las medidas anteriormente adoptadas", ha argumentado.

En el debate que ha tenido lugar en el Consejo de Gobierno, los consejeros han podido expresar sus opiniones, aunque la presidenta madrileña es la persona encargada de tomar la decisión.

"Ella tiene la última palabra, tal y como establece el propio estado de alarma, y, por tanto, ella será la que adopte la decisión en último término, después de haber escuchado a todos los miembros del Consejo de Gobierno y después de reunirse con los presidentes de Castilla y León y de Castilla La Mancha", una reunión que tendrá lugar este miércoles a las 18:00 horas, ha precisado Aguado.

El vicepresidente ha asegurado que en el caso de que se mantengan abiertas las fronteras de la región respetará la decisión, aunque no la comparta.