Aguado rechaza la unión de Cs y PP: “No tenemos vacuna para el oportunismo”

El vicepresidente madrileño, Ignacio Aguado, ha afirmado que no tiene vacuna para el oportunismo, en alusión a los comentarios de la presidenta de la Comunidad Isabel Díaz Ayuso, quien ha señalado este martes que la división no es una opción para el centro-derecha y que su voto, en su opinión, volverá a unirse en torno a la figura Pablo Casado.

Aguado ha manifestado en declaraciones a los medios que, a raíz de las elecciones catalanas, está viendo cómo hay partidos que se muestran interesados en el centro político con un carácter excesivo, como si se hubieran caído del caballo de San Pablo.

El vicepresidente ha rogado respeto a las fuerzas políticas y ha pedido que sigan haciendo su trabajo, y dejen las estrategias electorales al margen.

En esta línea, Aguado ha animado a quienes conforman dichos partidos a afiliarse a Ciudadanos y ha añadido que tienen las puertas abiertas a un partido que nació en el centro.

Díaz Ayuso ha destacado esta mañana que España podrá recuperarse solo desde un liderazgo firme y ha puesto como ejemplo su gobierno de coalición con Ciudadanos en la Comunidad de Madrid.

Al ser preguntada sobre qué representantes de Ciudadanos incorporaría al PP, Aunque ha rechazado contestar por respeto apuntando que tiene a los mejores en su Consejo de Gobierno, donde cuenta con muy buenos consejeros.

A una de las personas que más me gustan de Ciudadanos la tengo en mi propio Gobierno, no sé si le hago un favor o no al decirlo porque parece que haces fichajes a otros partidos, da sensación de que estás haciendo movimientos, y no es cierto, ha añadido Díaz Ayuso. EFE

iv/abs/jlg