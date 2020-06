Aguado mantiene la reunión con grupos parlamentarios pese al rechazo de Ayuso

El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado (Ciudadanos), ha celebrado una reunión con portavoces de grupos parlamentarios para abordar la desescalada a la que no han asistido Vox ni el PP, partido al que pertenece la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, contraria a este encuentro.

Ayuso manifestó el domingo su desacuerdo con la convocatoria impulsada por Aguado, y explicó que quiere volver a llevar esta semana al Consejo de Gobierno el plan para la recuperación de Madrid que expuso la semana pasada para decidir cómo presentarlo a los grupos de la oposición.

En opinión de Ayuso, Aguado y ella tendrían que presentar el plan primero a Vox, que es el grupo que posibilitó con su apoyo externo su investidura como presidenta regional y la formación del Gobierno de coalición del PP y Ciudadanos en la región.

Posteriormente, Ayuso es partidaria de seguir la ronda para explicar el plan al resto de grupos parlamentarios de la Asamblea de Madrid, en orden de mayor a menor representación.

A la reunión convocada por Aguado, celebrada este lunes por la tarde en la sede de la Vicepresidencia de la Comunidad de Madrid, han asistido los portavoces de la Asamblea de Madrid del PSOE (Ángel Gabilondo), Más Madrid (Pablo Gómez Perpinyà), Podemos (Isa Serra) y Ciudadanos (César Zafra).

En declaraciones a los medios tras el encuentro, Aguado ha dicho que si Ayuso ha decidido "priorizar como socio de gobierno a Vox, es su decisión", y que aunque agradece que la formación de Rocío Monasterio facilitase con sus votos el Ejecutivo de coalición, "se ha ubicado en la oposición desde el principio".

En todo caso, Aguado ha asegurado que si la presidenta quiere que él asista a reuniones "bilaterales" con Vox, lo hará porque, según ha dicho, "es importante que hablemos y trasladar a la opinión pública una imagen de normalidad, de que nos entendemos, hablamos y llegamos a acuerdos".

"Aunque la presidenta haya declinado venir a esta reunión, espero que en las próximas reuniones esté presente", ha añadido Aguado, que también ejerce como portavoz del Gobierno regional.

El grupo de Vox en la Asamblea de Madrid ha eexplicado que no ha acudido a la reunión de esta tarde porque en su opinión "no representa la posición del Gobierno" y no entiende que Aguado "ejerza unas competencias que no le corresponden como vicepresidente" madrileño.

Desde Vox habían señalado a Efe que ya se habían comprometido previamente con Ayuso a acudir a un encuentro con los dos partidos del Gobierno de coalición que esperan que convoque la propia jefa del Ejecutivo para exponer sus planes para la reconstrucción de la región.

Pese a todo, Aguado ha asegurado que está "contento" porque la mayoría de los grupos y el Gobierno "han hablado", algo que parece "revolucionario en los tiempos que corren".

"Si el Ayuntamiento (de Madrid) lo ha conseguido, ¿por qué no lo va a conseguir la Comunidad de Madrid? ¿Hay una especie de plaga bíblica que afecte a la política autonómica y nos impida entendernos entre el Gobierno y la oposición? Yo creo que no", ha considerado.

El portavoz del PSOE en la Asamblea, Ángel Gabilondo, ha aplaudido la iniciativa de Aguado, aunque ha señalado que "la presidenta debe acudir" y cree que tanto el PP como Vox deberían haber estado "aunque sea a manifestar sus diferencias.

Desde Ciudadanos su portavoz parlamentario, César Zafra, ha calificado de "gravísimo error" que la presidenta no haya acudido al encuentro, para lo que no cree que haya "ninguna justificación".

En la misma línea, el portavoz de Más Madrid, Pablo Gómez Perpinya, ha considerado que la parte "negativa" de la reunión sea que la presidenta "haya desertado de sus funciones" al no asistir, lo que, en su opinión, ha sentado un precedente "que seguramente no se haya dado nunca".

La portavoz de Unidas Podemos, Isa Serra, ha manifestado a Aguado su "desconcierto inicial ante la reunión" sin saber "en calidad de qué" la había convocado, "como vicepresidente pero no como el conjunto del Gobierno" regional.

"Hay dos gobiernos y eso evidencia una crisis o que no actúan de forma conjunta", ha dicho Serra, quien ha pedido que no utilicen a la oposición para marearla", ha apuntado.