Aguado lamenta que Sánchez apueste por Bildu y ERC para negociar Presupuestos: "Ganan sus socios, pierde España"

VÍDEO: Enlace a archivo vídeo disponible al final del texto.

El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ha lamentado este viernes que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que haya decidido negociar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) con "Bildu y ERC", un "gran error" cuando tuvo la mano tendida de Cs "hasta el final" y "la rechazó".

Apostó por Bildu y ERC y creo que es un gran error, porque ganan los socios de Sánchez y pierde España. La mano estuvo tendida hasta el final para unos presupuestos moderados, centrados, liberales", ha trasladado en declaraciones a los periodistas Aguado tras visitar un pequeño comercio con motivo del 'Black Friday'.

Así, ha insistido en que no entiende "la obsesión de Sánchez de pactar con partidos que quieren lo contrario del interés general, que es acabar con el régimen del 78 y como defiende ERC buscar finalmente la separación del resto de España". "Creo que Sánchez tendrá que explicar a sus votantes pero a no podrá decir que no tenía alternativa. Tuvo alternativa hasta el final por parte de Ciudadanos y la rechazó", ha lanzado.

---------------------

Contenido multimedia:

Vídeo: Aguado lamenta que Sánchez apueste por Bildu y ERC para negociar Presupuestos: "Ganan sus socios"

Duración: 00:48

Url de descarga: https://www.europapress.tv/auth?v=528083&p=1&t=eyJuYW1laWQiOiI1MzgxIiwiZXhwIjoxNjA2NjU0NzgyLCJpc3MiOiJFbnZpb05vdGljaWFzIiwiYXVkIjoid3d3LmV1cm9wYXByZXNzLnR2In0.c1Zcybj_qSLwT5pmv_tLmVdMAjGLCEPB6n1fdTs4GH8

---------------------