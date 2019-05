Aguado, "hasta el gorro" de la izquierda, ve a Díaz Ayuso "sumida en un mar de meteduras de pata"

El candidato de Ciudadanos a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ha señalado que la candidata del PP, Isabel Díaz Ayuso, está "sumida en un mar de meteduras de pata", al tiempo que ha manifestado que está "hasta el gorro" de la izquierda, a la que acusa de "dar lecciones".

"Estoy hasta el gorro de quienes no han cotizado nunca, que no saben lo que es recibir una nómina de una empresa privada o abrir un comercio. Vienen a dar lecciones de feminismo, reparten carnés, pero se os va a acabar el chollo a todos los que protegéis a los okupas y a los radicales. Ha llegado la hora de decir: se acabó", ha lanzado Aguado en un mitin de campaña celebrado en Alcobendas.

En la misma línea, se ha declarado "cansado" de "tanta gente que no da un palo al agua" y que además "piensa que hay que ir en patinete obligatoriamente o dicen lo que uno tiene que pensar".

Por otro lado, ha arremetido contra su rival 'popular', Díaz Ayuso, que, a su juicio, "no está en condiciones de liderar nada porque se le ha acabado la gasolina y está sumida en un mar de meteduras de pata", y no puede "ser la alternativa" al "escudero" (el candidato socialista, Ángel Gabilondo) del presidente del Gobierno en España, Pedro Sánchez.

"No nos merecemos un cambio a peor, Madrid es un pueblo sensato, moderado e inconformista. Estamos a un escaño de la ciencia ficción de Gabilondo repartiéndose consejerías con Podemos 1 y Podemos 2. Somos la única alternativa para liderar el gobierno y el 26 de mayo nos jugamos mucho para que la Comunidad de Madrid no descarrile, y si gana la izquierda, el 27 de mayo no habrá manera de evitarlo", ha lanzado.

Para finalizar su discurso ha pedido el voto a todos los vecinos de Alcobendas como "única alternativa para frenar los sablazos fiscales de Sánchez" y "convertir la región en la más próspera de toda Europa".

Por su parte, el candidato de Alcobendas, Miguel Ángel Arranz, ha asegurado que su objetivo en el municipio es convertirlo en "la ciudad europea de las familias", para que los vecinos no estén "atascados" en las carreteras 40 minutos cada día. Entre otras cosas, propone trabajar en las infraestructuras, en el carril BUS-VAO, dotar en Alcobendas de un centro de urgencias no hospitalarias 24 horas o duplicar las plazas en las escuelas infantiles del municipio.

La número 11 de Ciudadanos a la Asamblea de Madrid, Ana García, ha destacado que la formación 'naranja' tiene "un grupo de gente trabajadora, honrada y preparada" que se deja "la piel" en todos los municipios de la región, que ha devuelto a la política "el valor de servicio público", anteponiendo los intereses de los ciudadanos a los suyos propios.